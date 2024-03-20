Вот еще один рецепт вкусного, нежного и необыкновенно аппетитного салата из пекинской капусты и консервированного ананаса.

Благодаря кусочкам ананаса этот салат из пекинской капусты получается сочным, со сладкой ноткой, пишет Politeka.net.

«Самый вкусный», - говорит об этом салате из пекинской капусты и ананаса фудблогер «Zhuravlina cooking».

Ингредиетов нужно совсем немного: пекинская капуста – 1/2 шт., консервированный ананас – 1 банка, куриное жареное филе – 300 гр.

Особая роль в этом салате отведена заправке. Для нее необходимы следующие ингредиенты: соль – 1 ч.л. (без горки), горчица - 1 ч.л., йогурт густой - 4 ст.л. (с горкой).

Самым вкусным этот салат получится, если курицу перед приготовлением замариновать.

Для маринада для куриного филе понадобятся копченая паприка – 1 ч.л., карри – 1 ч.л., соль – 1/2 ч.л., соевый соус – 2-3 ст.л., масло для жарки.

Самый вкусный рецепт салата с пекинской капустой и ананасом.

Ход приготовления салата из пекинской капусты такой: Пекинскую капусту нарезаем, как нравится и перекладываем в глубокую миску удобную для смешивания.

Куриное филе нужно промыть, протереть, добавить специи. Далее обжариваем на раскаленной сковороде, добавив растительное масло.

«Жарить при закрытой крышке на небольшом огне, постоянно переворачивая. Затем перекладываем на тарелку и охлаждаем до комнатной температуры. Нарезаем и перекладываем в миску в капусту», - рассказала фудблогер о ходе приготовления салата.

Самый вкусный рецепт салата с пекинской капустой и ананасом.

Ананасы консервированные следует нарезать кусочками и переложить в миску к другим ингредиентам.

Готовим заправку в салат из пекинской капусты.

Для этого к йогурту необходимо добавить горчицу средней остроты, соль и хорошо перемешать.

Заправляем салат, перемешиваем и можно смаковать!

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