Салаты из пекинской капусты можно готовить не только на обычный обед или ужин, но и сделать их праздничными – все зависит от ингредиентов и заправки.

Также праздничным обычный салат из пекинской капусты может стать благодаря аппетитному оформлению. Так, салат из пекинки можно выложить слоями.

Рецептом именно такого блюда поделилась фудблогер Надежда Кириленко.

"Необычайно вкусный салат из пекинской капусты на каждый день и не только", - отметила автор кулинарного блога, рассказывая, как его приготовить.

Итак, ингредиенты нужны следующие: 4 яйца, 1/2 пекинской капусты, 2 свежих огурца, 180 г колбасы/ветчины/балыка, зеленый лук, соль и перец по вкусу, банка консервированной кукурузы, а также майонез и горчица для заправки.

Яйца необходимо взбить с солью и поджарить, как блины – по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Охладить.

Пекинскую капусту, огурцы, яичные блины и колбасу следует нарезать соломкой. Зеленый лук измельчить.

Майонез необходимо объединить с горчицей, добавить перец.

Формируем салат, выкладывая его слоями. Сначала слой пекинской капусты, мотом порезанные яичные блины, затем огурцы и еще слой из зеленого лука. Следующий слой – колбаса. И последний слой – консервированная кукуруза.

«Сделайте майонезом зигзагообразные полоски. Украсьте зеленым луком», - рассказала кулинар о последнем шаге в приготовлении салата.

Отметим, что если вы хотите, чтобы в салате было больше заправки – можно немного смазать соусом некоторые слои салата.

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