Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 19 марта, ставьте маленькие цели, но ставьте и большие.

Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с гороскопом на 19 марта.

В этот день спросите себя: что вы делаете, чтобы помочь другим , но должны делать для себя?

Постарайтесь сегодня не действовать импульсивно, а живите в своей правде.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 19 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Прикоснитесь к своему прекрасному разуму.

Иногда вы предполагаете, что другие понимают, что вы интуитивно чувствуете.

Но это не всегда так. Ваше восприятие вещей уникально.

Используйте его больше. Это сослужит вам добрую службу и направит вас в правильном направлении.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Луна.

Сейчас все неясно, и поэтому у вас сильное чувство тревоги по поводу будущего.

Постарайтесь не слишком беспокоиться о будущем. Это только усилит ваши страхи и ослабит вашу способность видеть вещи такими, какие они есть.

Поможет сосредоточенность на настоящем моменте.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Дурак

Вы забегаете вперед, но все не должно происходить сразу.

Поверьте, что время для всего будет идеальным.

Вы должны отпустить то, что, по вашему мнению, произойдет, и сосредоточиться на том, что происходит прямо перед вами.

Вы не можете зависеть от будущего, но вы можете изменить ситуацию, делая все возможное прямо сейчас.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость

Удивительно, как одна вещь может разрушить все.

Когда вы хотите чего-то, будьте более осознанны в том, что вы говорите, что делаете и куда тратите свое время.

Существует прямая корреляция между действием и результатами, но иногда даже логика не поддается логике, а иногда результата не бывает, потому что все вещи не совпадают.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Влюбленные в перевернутом положении.

Бывают случаи, когда приходится отказаться от предложения.

Просто потому, что вам кто-то нравится, и он чувствует то же самое, что и вы, все может быть не так.

Возможно, вы уже знаете, что есть причина, по которой ваше сердце не полностью вложено. Лучше сказать «нет», чем тянуть человека за собой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Вы не делаете то, что хотите, потому что жертвуете временем ради другого.

Однако вы можете довести дело до мученичества, а это не то, чего вы хотите или в чем нуждаетесь.

Установите временной лимит на то, как долго вы будете откладывать свои собственные цели и амбиции. Разумно иметь ограничения и совсем не эгоистично знать, когда поставить себя на первое место.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Вы начинаете что-то новое. У вас в голове есть то, чего вы хотите. Вы не только можете это увидеть, но и почувствовать это своим сердцем. Это ваше время, чтобы сиять.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Мечей.

В жизни всегда есть уроки и испытания. Каждый момент сопровождается выбором, который вы должны сделать и который двигает вас в определенном направлении. Какой путь вы надеетесь пройти сегодня?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Чтобы все произошло, нужно время. Вы думали, что это будет сделано уже сейчас, но есть причина задержки. Нажимайте, если необходимо, но если нет обходного пути, поверьте, что это для вашего высшего блага.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Мудрость – это дар. Вы всегда можете накопить знания, но когда ваша интуиция подсказывает вам что-то, понимание исходит от высшей силы, которая похлопывает вас по плечу, чтобы помочь увидеть то, что вы упустили.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Нет причин торопиться вперед. Возможно, вам не понравится, насколько неудобно тратить так много времени, чтобы разобраться в сути этого вопроса. Однако хорошие вещи действительно приходят к тем, кто ждет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Подкорректируйте правила. Возможно, вы находитесь на перепутье, где то, что работало в прошлом, больше не приносит вам пользы сейчас. Внесите корректировки, чтобы увидеть, насколько улучшатся результаты.

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