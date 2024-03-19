Попрощайтесь со странными запахами, остатками и плесенью — и привет свежей и чистой посуде в посудомоечной машине.

Мысль о том, как научиться чистить посудомоечную машину кажется неразумной, но в посудомоечных машинах со временем появляются отвратительные вещи: странные запахи, остатки пищи и даже плесень, которые могут оседать на вашу посуду . Именно по этой причине ее нужно периодически очищать.

Как очистить посудомоечную машину уксусом и пищевой содой

Шаг 1. Удалите элементы

Очистите посудомоечную машину от всей посуды и серебра. Снимите также решетки (если это возможно), чтобы облегчить их очистку. (Если стойки не снимаются, это нормально.)

Шаг 2: Вымойте стойки и дверную прокладку

Для очистки стойки и дверных прокладок используйте горячую мыльную воду и щетку. Кроме того, обильно сбрызните их ровными частями уксуса и воды, а затем осторожно почистите.

Шаг 3: Очистите внутренние стены

Постоянное использование приводит к накоплению мыльной пены и грязи на стенках и дверцах посудомоечной машины. Протирание их горячей водой с мылом и тряпкой или кистью может иметь огромное значение.

Шаг 4: Очистите фильтр посудомоечной машины

Наиболее распространенной причиной запаха посудомоечной машины является засор сливного фильтра. Если в посудомоечной машине есть такой, он, скорее всего, расположен в нижней части ванны. Петерсон советует снять этот фильтр и очистить его в кухонной раковине горячей мыльной водой или уксусной смесью и бутылочной щеткой, чтобы достать все щели.

Шаг 5: Очистите дренаж

Сняв фильтр, приступайте к очистке слива посудомоечной машины. Следует очистить любые частицы пищи или накопления, а затем воспользуйтесь губкой и горячей мыльной водой или уксусной смесью для очистки. Затем промойте и снова вставьте фильтр.

Шаг 6: Запустите два цикла

Чтобы полностью очистить посудомоечную машину, запустите два отдельных цикла: один с уксусом и другой с пищевой содой. Для первого цикла поставьте миску, наполненную дистиллированным белым уксусом, на верхнюю полку посудомоечной машины и запустите обычный цикл. Затем насыпьте чашку пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите второй цикл.

Шаг 7: Очистите внешнюю часть

Пока ваша посудомоечная машина работает, займитесь внешним видом. Для нержавеющей стали используйте чистящее средство для чистки нержавеющей стали и протрите насухо тканью без ворса. Для пластиковых или стеклянных поверхностей протрите влажной тканью с каплей моющего средства, затем промойте влажной тканью и высушите. Для наружного стекла также можно использовать чистящее средство стекла и безворсовую ткань.

Как очистить посудомоечную машину с плесенью Наши профессионалы по уборке говорят, что для очистки посудомоечной машины с плесенью можно выполнять те же шаги, что и выше, но для безопасности во время работы важно надевать перчатки и маску. Для распространенной плесени используйте купленное в магазине чистящее средство для посудомоечной машины (вместо уксуса, пищевой соды и мыла). После завершения цикла держите посудомоечную машину открытой для просушки на воздухе, что еще больше препятствует развитию плесени и грибка.

Источник: realsimple

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