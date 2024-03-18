Поддерживайте свежие мягкие полотенца с помощью этих советов по стирке и сушке белья для ванной комнаты.

Знание того, как стирать полотенца и белье для ванной комнаты поможет им прослужить много лет и сэкономит ваши деньги. Хотя полотенца для рук и бани, как в спа-салоне, могут быть символом статуса или, по крайней мере, признаком того, что вы наконец-то взрослые, реальность такова, что полотенца загрязняются и изнашиваются.

Как стирать полотенца в машине

Стирать полотенца моющим средством

Стирайте белые полотенца горячей водой, моющим средством и отбеливателем без хлора или натуральным отбеливателем (например, перкарбонатом натрия) в соответствии с инструкциями на упаковке. Белые полотенца остаются ярче, если стирать их в горячей воде.

Попытайтесь стирать разноцветные полотенца в теплой воде, используя моющее средство с безопасным отбеливателем. Цветные полотенца со временем могут потускнеть, если их стирать в горячей воде.

Добавьте не более двух столовых ложек моющего средства для полной загрузки полотенец в высокоэффективную машину. Больше может привести к накоплению, ограничивающему поглощение.

Размягчите полотенца уксусом

Для более мягких полотенец используйте смягчитель ткани во время цикла стирки. (Не забывайте использовать его экономно и пропускать стирку между использованием смягчителя ткани, чтобы предотвратить накопление.) Если вы предпочитаете более натуральную альтернативу, используйте вместо него ¼ стакана белого уксуса.

Встряхните и высушите полотенца

Выправив полотенца, вытряхните их перед сушкой. Если вы бросите их в сушилку собранными в кучу, они могут сушиться дольше и на них могут остаться складки.

Затем поместите полотенца в сушилку с шерстяными шариками. Чтобы предотвратить перегревание, которое может стянуть волокна, сделать их более жесткими и менее впитывающими, сушите полотенца вместе на низкой температуре.

Если вы хотите придать легкий аромат, добавьте несколько капель эфирного масла в шерстяные шарики. Шерстяные шарики для стирки белья являются естественной альтернативой простыням для сушки, их можно использовать для разрыхления полотенец и содействия их быстрому высыханию. Чистые теннисные мячи (вместо шерстяных мячей) тоже подойдут, но пропустите эфирные масла.

Источник: realsimple

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