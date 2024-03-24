Рецепт простого и знакомого салата из редиса можно обновить, добавив всего один ингредиент.

Редиска это очень полезный овощ, который один из первых появляется в меню весной. Кроме всего прочего, редис диетический продукт, который отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ.

В 100 граммах редиса всего 20 килокалорий. Но при этом в редиске содержится большое количество питательных компонентов. Кроме того, редис богат клетчаткой и ценными микроэлементами, что делает его идеальной составляющей диетического питания. Идеально есть редиску на завтрак или обед. Диетологи не рекомендуют есть этот овощ на ночь, поскольку эфирные масла, содержащиеся в редиске, усиливают аппетит.

В редиске содержатся витамины группы В, витамин PP и минералы: натрий, фосфор, калий, кальций, а больше всего – железа. В ней много витамина С – в одном пучке может содержаться ежедневная норма этого витамина.

Салат – это отличный и простой способ добавить редиску в свое меню. Редиску можно просто приготовить со свежим огурцом, зеленью, яйцами, а можно немного обновить рецепт и получить еще один замечательный вариант салата.

Например, просто добавив помидор.

Рецепт салата с редиской по-новому.

Итак, для приготовления салата из редиски понадобятся следующие ингредиенты: помидоры – 1 средних, яйца вареные – 4 шт. лук зеленый - 4-5 веточек, редис, огурец – 1 средних, укроп, соль, сметана или майонез.

«Благодаря помидорам мне очень понравилось», – поделилась своими впечатлениями от салата фудблогер и автор страницы «Tasty stories feed».

Рецепт салата с редиской по-новому.

Все ингредиенты следует просто порезать кубиками, а редиску кружочками. Ингредиенты соединяем, солим и заправляем майонезом.

Самым вкусным такой салат будет, если использовать майонез домашнего приготовления вместо магазинного.

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