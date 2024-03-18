Малина любит влагу, но не переносит ее избытка, в обычные годы весной поливать малину не требуется после таяния снега.

Малина в естественных условиях растет дикой, не требуя особого ухода, но при этом ее урожайность остается скромной. Сортовые растения малины, способные приносить обильные урожаи, требуют более внимательного ухода.

Малина считается одной из самых требовательных ягодных культур. Для получения хороших урожаев важно соблюдать все правила агротехники и начинать уход за растением с весны.

Один из важных аспектов ухода за малиной - полив. Малина любит влагу, но не переносит ее избытка. В обычные годы весной поливать малину не требуется после таяния снега, так как в почве достаточно влаги. Однако при ранней и засушливой весне следует полить малину в конце мая, используя около 50 литров воды на 1 квадратный метр. Замульчировать почву также важно, чтобы предотвратить испарение влаги. Для этого можно использовать перегной, компост, торф, солому или сено толщиной 4-6 см.

Подкормка - еще один важный аспект ухода за малиной весной. Оптимальным вариантом является внесение комплексных удобрений с азотом, фосфором и калием в равных количествах. Для малины идеально подходит азофоска, где эти элементы содержатся в равных долях. Норма внесения составляет 2 спичечные коробки на 1 квадратный метр.

Обрезка также необходима весной. В апреле рекомендуется удалить все двухлетние побеги, так как на них уже не будет ягод. Также подрезать верхушки прошлогодних однолетних побегов на 10-20 см, чтобы они лучше разветвлялись.

Летом малина сталкивается с жарой и засухой, поэтому требует особого ухода. Полив следует проводить 3 раза за лето. Если в мае не было полива, то поливать нужно в начале июня, начале июля и начале августа. Если полив производился в мае, то сроки полива сдвигаются. Подкормка летом не требуется, так как удобрения, внесенные весной, хватает на весь сезон.

Обрезка летом включает прореживание малины в июне и после уборки урожая. Важно удалить лишнюю поросль. Если побеги растут слишком активно, их следует прищипнуть на высоте 50-70 см, чтобы они лучше разветвлялись и вызревали.

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