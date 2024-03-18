Чтобы повысить урожайность огурцов на огороде в два раза, а также, чтобы плоды были здоровыми и вкусными, опытные огородники нашли один простой лайфхак.

Есть растения, которые можно высадить рядом с огурцами, и они помогут резко увеличить количество и качество урожая.

Опытные огородники уже давно заметили, что размещение огурцов на грядке рядом с луком и чесноком имеет положительный результат, и этот подход часто используют при планировании огорода.

Суть этого лайфхака состоит в том, что лук и чеснок через листья выделяют вещества, способствующие защите огурцов от болезней и вредителей, в частности угловатой пятнистости листьев (бактериоза), тли, медведки и т.д., а здоровые растения приносят значительно больший урожай.

Однако важно не сажать лук и чеснок прямо рядом с огурцами. Оптимальное расстояние при посадке огурцов и луковых культур составляет около 50 см.

Вообще удачными соседями по грядке для огурцов считаются фасоль, капуста (кочанная, цветная, брокколи), кукуруза, горох, салат, редис и подсолнечник. А вот рядом с картофелем, дынями и травами огурцы сажать не рекомендуют.

Соседству с чесноком рады не только огурцы, также рядом с ним советуют высаживать помидоры, капусту, морковь, свеклу, картофель, клубнику и землянику, зелень, кусты малины и смородины и даже цветы. В то же время не рекомендуется сажать чеснок рядом с бобовыми культурами, в частности, горохом и фасолью, а также рядом с луком.

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