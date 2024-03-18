Ведущая проекта "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая вместе с мужем-миллионером живет в Швейцарии, решила поделиться с украинцами своим семейным рецептом.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, показала, как в ее семье готовят блины.

Иванна Онуфрийчук вместе со своей сестрой и бабушкой поделилась рецептом блинов со сладкой начинкой (творогом) и соленой (куриным мясом).

Для приготовления блинов Иванна Онуфрийчук берет следующие ингредиенты:

молоко – 1,5 л

яйца – 5 шт.

соль – на кончике ножа

сода – на кончике ножа

сахар – 0,5 стакана

мука – 1-1,5 стакана

Для творожной начинки:

творог - 1 кг

яйца – 2 шт.

сахар – 0,5 стакана

ванильный сахар – по вкусу

по желанию можно добавить промытый изюм

Чтобы приготовить тесто на блины, Иванна Онуфрийчук просто сбивает до однородности все ингредиенты – можно венчиком, а можно с помощью блендера. Жарим блины на хорошо разогретой сухой сковороде на маленьком огне с обеих сторон.

Чтобы блины получались тоненькими, тесто должно быть достаточно жидким, при необходимости можно добавить в него несколько ложек воды. Наливаем на сковороду немного теста и даем ему растечься, двигая сковородой.

Творожную массу Иванна Онуфрийчук перемешивает рукой в ​​перчатке, или же можно использовать толкушку для картофеля. Заворачиваем начинку в блины – и почти готово.

Но чтобы блинчики были еще вкуснее и нежнее, Иванна Онуфрийчук выкладывает начиненные блины в форму для запекания, сверху добавляет несколько кусочков сливочного масла, накрывает фольгой и запевает в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20-30 минут.

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