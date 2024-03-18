В этот раз на своей странице в Instagram ведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, показала, как в ее семье готовят блины.

Иванна Онуфрийчук вместе со своей сестрой и бабушкой поделилась рецептом блинов со сладкой начинкой (творогом) и соленой (куриным мясом).

Для приготовления блинов Иванна Онуфрийчук берет следующие ингредиенты:

  • молоко – 1,5 л
  • яйца – 5 шт.
  • соль – на кончике ножа
  • сода – на кончике ножа
  • сахар – 0,5 стакана
  • мука – 1-1,5 стакана

блины

Для творожной начинки:

  • творог - 1 кг
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 0,5 стакана
  • ванильный сахар – по вкусу
  • по желанию можно добавить промытый изюм

Чтобы приготовить тесто на блины, Иванна Онуфрийчук просто сбивает до однородности все ингредиенты – можно венчиком, а можно с помощью блендера. Жарим блины на хорошо разогретой сухой сковороде на маленьком огне с обеих сторон.

Иванна Онуфрийчук

Чтобы блины получались тоненькими, тесто должно быть достаточно жидким, при необходимости можно добавить в него несколько ложек воды. Наливаем на сковороду немного теста и даем ему растечься, двигая сковородой.

Творожную массу Иванна Онуфрийчук перемешивает рукой в ​​перчатке, или же можно использовать толкушку для картофеля. Заворачиваем начинку в блины – и почти готово.

Но чтобы блинчики были еще вкуснее и нежнее, Иванна Онуфрийчук выкладывает начиненные блины в форму для запекания, сверху добавляет несколько кусочков сливочного масла, накрывает фольгой и запевает в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20-30 минут.

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