Чтобы очистить шкаф еще глубже, займитесь внутренней частью шкафа, где вероятно скрывается пыль, паутина и крошки. Это поможет сохранить вашу кухню чистой и свободной от вредителей. Кроме того, полная очистка шкафа может облегчить поиск ингредиентов. Следуйте приведенным ниже шагам, чтобы ваши кухонные шкафы сияли и вернули их первоначальный цвет и блеск, чтобы вся ваша кухня выглядела обновленно.

Как очистить внешние поверхности кухонных шкафов с помощью моющего средства

Шаг 1: Вымойте поверхность

Добавьте струйку мыла для посуды в ведро теплой воды.

Смочите ткань в мыльной воде, отожмите ее и протрите поверхность шкафа. Начните сверху и сосредоточьтесь на любом участке с видимыми пятнами жира.

Кроме того, можно использовать многоцелевой спрей для чистки — просто проверьте рекомендованные поверхности на этикетке и сначала попробуйте в незаметном месте. Обязательно разбрызгивайте моющее средство на ткань, а не непосредственно на шкафы.

Шаг 2: Очистите стекло

Если ваш кухонный шкаф имеет стеклянную поверхность, используйте специальное чистящее средство, чтобы предотвратить появление полос и остатков. Распылите чистящее средство на ткань, прежде чем мыть стекло, вместо того, чтобы брызгать непосредственно на корпус.

Шаг 3: удалите жир

Чтобы очистить сложные жирные или масляные пятна, возьмите многоцелевое моющее средство с цитрусовым маслом (известный обезжириватель). Сначала проверьте небольшую точку, чтобы убедиться, что продукт не повредит отделку корпуса. Затем оставьте чистящее средство на пятно жира на несколько минут, а затем протрите тканью, предварительно смоченной теплой водой.

Шаг 4: Вытрите и высушите

После очистки протрите шкафы влажной тканью, чтобы удалить остатки. Затем протрите сухой тканью. Будьте осторожны, чтобы вода не оставалась на поверхности шкафа.

кухонные шкафы

Как очистить фурнитуру кухонного шкафа уксусом.

Шаг 1: Смешайте раствор

В большой миске или ведре смешайте раствор одной части белого уксуса с одной частью воды.

Шаг 2. Очистите оборудование

Смочите чистую ткань в смеси. Используйте его, чтобы вытереть каждую ручку шкафа или ящик.

Шаг 3: Полностью высушите

Свежей сухой тканью тщательно протрите фурнитуру шкафа. Лучше не оставлять уксус длительно.

кухонные шкафы

Как очистить внутреннюю часть кухонного шкафа с помощью средства для мытья посуды

Шаг 1: Пустые шкафы

Опустите все из шкафов. Проверяйте сроки годности продуктов и специй и выбрасывайте все, что кончилось.

Шаг 2: Вакуумные крошки

С помощью щелевой насадки пропылесосите любые крошки и пыль. Начните с верхнего шкафа и двигайтесь вниз.

Шаг 3. Протрите интерьер

Смешайте тёплую воду с каплей мыла для посуды в маленьком ведре. Смочите чистую ткань в мыльной воде, отожмите ее и протрите внутреннюю часть шкафа.

Шаг 4: Высушите и пополните запасы

Вытрите внутреннюю часть шкафа чистой сухой тканью. Следите, чтобы вода не попадала на шкафы, поскольку влага портит большинство кухонных шкафов. Затем поместите вещи обратно в шкаф.

Источник: realsimple

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