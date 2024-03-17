Узнайте, как удалять неприятные брызги жира и чистить кухонные шкафы. Это может придать вашей кухне новый вид без особого труда.

Чтобы очистить шкаф еще глубже, займитесь внутренней частью шкафа, где вероятно скрывается пыль, паутина и крошки. Это поможет сохранить вашу кухню чистой и свободной от вредителей. Кроме того, полная очистка шкафа может облегчить поиск ингредиентов. Следуйте приведенным ниже шагам, чтобы ваши кухонные шкафы сияли и вернули их первоначальный цвет и блеск, чтобы вся ваша кухня выглядела обновленно.

Как очистить внешние поверхности кухонных шкафов с помощью моющего средства

Шаг 1: Вымойте поверхность

Добавьте струйку мыла для посуды в ведро теплой воды.

Смочите ткань в мыльной воде, отожмите ее и протрите поверхность шкафа. Начните сверху и сосредоточьтесь на любом участке с видимыми пятнами жира.

Кроме того, можно использовать многоцелевой спрей для чистки — просто проверьте рекомендованные поверхности на этикетке и сначала попробуйте в незаметном месте. Обязательно разбрызгивайте моющее средство на ткань, а не непосредственно на шкафы.

Шаг 2: Очистите стекло

Если ваш кухонный шкаф имеет стеклянную поверхность, используйте специальное чистящее средство, чтобы предотвратить появление полос и остатков. Распылите чистящее средство на ткань, прежде чем мыть стекло, вместо того, чтобы брызгать непосредственно на корпус.

Шаг 3: удалите жир

Чтобы очистить сложные жирные или масляные пятна, возьмите многоцелевое моющее средство с цитрусовым маслом (известный обезжириватель). Сначала проверьте небольшую точку, чтобы убедиться, что продукт не повредит отделку корпуса. Затем оставьте чистящее средство на пятно жира на несколько минут, а затем протрите тканью, предварительно смоченной теплой водой.

Шаг 4: Вытрите и высушите

После очистки протрите шкафы влажной тканью, чтобы удалить остатки. Затем протрите сухой тканью. Будьте осторожны, чтобы вода не оставалась на поверхности шкафа.

Как очистить фурнитуру кухонного шкафа уксусом.

Шаг 1: Смешайте раствор

В большой миске или ведре смешайте раствор одной части белого уксуса с одной частью воды.

Шаг 2. Очистите оборудование

Смочите чистую ткань в смеси. Используйте его, чтобы вытереть каждую ручку шкафа или ящик.

Шаг 3: Полностью высушите

Свежей сухой тканью тщательно протрите фурнитуру шкафа. Лучше не оставлять уксус длительно.

Как очистить внутреннюю часть кухонного шкафа с помощью средства для мытья посуды

Шаг 1: Пустые шкафы

Опустите все из шкафов. Проверяйте сроки годности продуктов и специй и выбрасывайте все, что кончилось.

Шаг 2: Вакуумные крошки

С помощью щелевой насадки пропылесосите любые крошки и пыль. Начните с верхнего шкафа и двигайтесь вниз.

Шаг 3. Протрите интерьер

Смешайте тёплую воду с каплей мыла для посуды в маленьком ведре. Смочите чистую ткань в мыльной воде, отожмите ее и протрите внутреннюю часть шкафа.

Шаг 4: Высушите и пополните запасы

Вытрите внутреннюю часть шкафа чистой сухой тканью. Следите, чтобы вода не попадала на шкафы, поскольку влага портит большинство кухонных шкафов. Затем поместите вещи обратно в шкаф.

Источник: realsimple

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