Хотите знать из гороскопа на 17 марта, что ждет вас в этот день во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и хозяйстве Двойка Монет и Рыцарь Монет: возможно, вам пора переосмыслить свою ситуацию не из-за чего-то негативного, а потому, что вы хотите расширить свои границы. Очень скоро вы почувствуете себя запертым, если не измените свое отношение или точку зрения на рабочую среду.

В любви и окружении Тройка Жезлов и Десятка монет: не путайтесь в своих идеях и прислушивайтесь, прежде чем принимать решение. Чем важнее проект, который предстоит построить, тем больше времени вам придется страдать.

По здоровью и вашей энергии, Туз Жезлов и Король Кубков: возможно, последние несколько дней у вас был сильный стресс, поэтому подумайте о смене образа жизни, особенно, когда речь идет об отдыхе и питании.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 5.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и хозяйстве, Королева Мечей и Колесо Фортуны: даже если вам не нравятся перемены, во многих случаях они неизбежны, но они не обязательно должны быть плохими. Фактически, приближается новая глава в вашей трудовой жизни, где вы сможете узнать что-то новое и по-новому взглянуть на мир. Будьте проницательны и кратки при принятии решений.

В любви и окружении Умеренность и Восьмерка Кубков: слишком много ожиданий возлагается на то, что должно произойти в будущем. Избавьтесь от этих идей и реалистично оценивайте свои чувства к партнеру. Это дело, которое потребует времени, так что не расстраивайтесь из-за этого. Семья получит очень важное уведомление, которое им придется разрешить.

Что касается здоровья и вашей энергии, Дьявол и Паж Жезлов: собственничество — один из ваших самых больших недостатков, и это может сказаться на вас как эмоционально, так и на вашем психическом здоровье. Научитесь доверять другим, и ваше тело скажет вам спасибо.

Ваш цвет и счастливое число: Бирюзовый и 1.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве, Туз Мечей и Отшельник: атмосфера на вашей работе на этой неделе будет немного нестабильной. Вы все будете испытывать небольшой стресс из-за недавних событий, и это может повлиять на ваше настроение и приверженность компании. Остерегайтесь воров, потерь или лжи о ваших финансах.

В любви и окружении Семерка монет и Рыцарь кубков: вы должны направить свои истинные чувства по отношению к другим, проясняя их при необходимости. Женская фигура старше вас может вмешаться там, где ей не рады.

Что касается здоровья и вашей энергии, Повешенный и Семерка Жезлов: ваше тело говорит с вами. Необходимо действовать до того, как все разовьется и тогда вы перейдете к более длительной болезни.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 4.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике, Восьмерка Жезлов и Туз Монет: вы вступаете в более спокойный период. Вы какое-то время усердно работали, поэтому сейчас самое время пожинать плоды и наслаждаться достигнутыми успехами. Ваши материальные блага могут принести пользу и достичь хорошей стабильности.

В любви и окружении, Мир и Колесница: научитесь отпускать бремя, которого у вас больше нет физически в настоящем. У всего есть свои этапы обучения, но вы знаете, что время должно было пройти, и вы застряли. Погрузитесь в открытие новых частей истории и не обращайте внимания на то, что скажут люди.

В здоровье и вашей энергии, Маг и Девятка Кубков: у вас хорошее настроение. Выйдите на улицу, отпразднуйте или отправляйтесь в короткую поездку в место, где много зелени.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 0.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве, Император и Рыцарь Жезлов: очень внимательно анализируйте свои движения. Возможно, вас присматривают за конкретной вакансией и ищут конкретный профиль, хотя и не обязательно самый лучший. Ваши финансы в пределах нормы.

В любви и окружении Смерть и Девятка Жезлов: вы очень уверены в том, чего хотите, но это не всегда соответствует желаемой реальности. Всегда помните о том, что нужно другому человеку, чтобы все было действительно удовлетворительно и в здоровом балансе.

Что касается здоровья и вашей энергии, Рыцарь Мечей и Справедливости: у вас подходящее настроение, чтобы использовать день с пользой для любой практики или рутины, которой вы давно не занимались.

Ваш цвет и счастливое число: черные и нечетные числа.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и хозяйстве Король Монет и Король Жезлов: ваше хорошее настроение заставит всех дышать теплой атмосферой. Это сделает работу более терпимой и поможет снять стресс, накопившийся за неделю.

В любви и окружении Десятка Кубков и Паж Кубков: оставьте в стороне холод и расслабьтесь со своими близкими, чтобы разгрузить то давление, которое у вас есть в груди. Найдутся те, кто выслушает вас и даст лучший совет.

В здоровье и вашей энергии Пятерка Кубков и Папа Римский: система кровообращения может дать признаки внутренних проблем, к которым добавятся легкие нарушения дыхания. Практика осознанного дыхания не только помогает улучшить дыхание, но и сбалансировать аурическое поле.

Ваш цвет и счастливое число: фиолетовый и 3.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и экономике, Семерка Кубков и Влюбленные: вы можете потерять мотивацию, качество решений и результативности. Вы можете сдаться, но всегда имейте за собой план, как поддержать себя, поскольку ваши финансы будут не в лучшем состоянии.

В любви и окружении Императрица и Солнце: вы должны быть объективны в своих желаниях. Вы собираетесь начать новый путь и можете нервничать по поводу того, что произойдет, но дело не в этом, поскольку вы сосредотачиваетесь на будущем, не определившись до конца с настоящим. У вас будет очень заметный эмоциональный рост.

Что касается здоровья и энергии, Шестерка Мечей и Тройка Кубков: вы требуете от себя большего, чем способны. Это может сказаться на вашем здоровье во время любых усилий, особенно с точки зрения суставов и подвижности.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 9.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион.

В работе и экономике Королева Жезлов и Десятка Жезлов: у вас есть способность привлекать людей, которые могут стать ключевыми фигурами для развития напряженной командной работы. Ваше начальство это учитывает и вскоре у вас появится больше задач, чем вы имели изначально. Ваши финансы упадут из-за неправильного решения.

В любви и окружении Двойка Мечей и Туз Кубков: приняв не совсем правильное решение, вы знаете, что в следующий раз будете внимательнее относиться к общей картине. Не корите себя из-за этого и продолжайте проявлять свою привязанность так, как вы считаете правильным. Семейное бремя, которое будет возложено на вас на несколько дней.

В здоровье и вашей энергии, Королева монет и Четверка монет: перезагрузите свой распорядок дня. Они не являются негативными для вашего состояния здоровья, но время от времени вам приходится преподносить сюрпризы своему разуму, чтобы он оставался активным. Ваша Корневая чакра нуждается в небольшом лечении.

Ваш счастливый цвет и число: серый и четные цифры.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец.

В работе и экономике Девятка Монет и Двойка Жезлов: вы войдете в рабочую среду, где вам придется работать немного усерднее, так что вскоре вы испытаете чувство финансовой свободы. Будьте проницательны и работайте самостоятельно, без необходимости критики или мнений.

В любви и окружении Тройка Мечей и Силы: сентиментальные кризисы не помогают развиваться и вступать в разговор с теми частями неизведанного, которые нас так пугают. Необходимо принять все в жизни и предложить решения, иначе вас ждет неудача.

По здоровью и своей энергии, Король Мечей и Королева Кубков: вам следует как можно больше отдыхать. Ваше душевное состояние больше не выдерживает и необходимо перезагрузить энергетическую систему посредством очищения.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 8.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог.

В работе и хозяйстве Двойка Кубков и Семерка Мечей: не забывайте, что работа — это также пространство, в котором терпение и умение быть имеют основополагающее значение, если вы хотите получить желаемые результаты. Чтобы получить деньги, нужно приложить много усилий, поэтому не тратьте их на простой порыв.

В любви и окружении Звезда и Луна: любовь требует времени, преданности делу и свободы, как для ее развития, так и для ее исцеления, и вы находитесь во второй ситуации. При необходимости составьте для себя план, чтобы знать, какие направления вы принимаете в этом отношении. Вы получите приятные новости, касающиеся здоровья близкого человека.

Что касается здоровья и вашей энергии, Паж Мечей и Башня: вы испытаете истощение энергии, но вы сможете превысить этот предел благодаря своим резервам и способности генерировать энергию.

Ваш цвет и счастливое число: желтый и 6.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и экономике, Девятка Мечей и Четверка Мечей: исследуйте новые формы работы или новые рабочие места, где вы сможете освоить все, что захотите. Эта ситуация становится для вас слишком маленькой, и вам нужно больше. Ваши финансы очень устойчивы, чтобы вкладывать их в небольшие желания.

В любви и окружении Шестерка Кубков и Пятерка Жезлов: вы должны быть готовы к личным и экзистенциальным кризисам. Они являются частью жизни. У родственников будет совсем другое отношение к тому, которое у них обычно бывает перед встречей разных мнений.

В здоровье и вашей энергии, Восьмерка Монет и Четверка Жезлов: грядут недели беспокойства из-за мышечных заболеваний, которым поможет диета, содержащая определенные витамины.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 2.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Шестерка Монет и Пятерка Мечей: возможно, возникнут сомнения в правильности вашей ситуации. Вы взвесите все за и против, чтобы принять решение, потому что что-то не складывается и вы чувствуете себя некомфортно. Ваши финансы придется контролировать перед лицом порывов.

В любви и окружении Десятка Мечей и Правосудие: в эмоциональных отношениях хорошее влияние может оказать большую помощь, чтобы не упасть перед лицом плохих времен. Лучше заботьтесь о тех людях, которые всегда рядом с вами, и вы увидите, какое удовлетворение вы почувствуете.

В здоровье и вашей энергии Паж Монет и Восьмерка Мечей: после смутных времен ваше настроение сможет воспользоваться приливом жизненных сил, которые возьмут верх над вами.

Ваш цвет и счастливое число: Розовый и 7.

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