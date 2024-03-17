Новые тарифы на электроэнергию становятся актуальными с 1 апреля. Информацию об этом объявила компания Yasno на своем официальном веб-портале. Обновленные тарифы будут применяться не для всех клиентов, а для небытовых потребителей. Изменения произойдут с первого дня апреля и будут регулярно пересматриваться ежемесячно согласно методике НКРЭКУ.

Обновленные тарифы учитывают различные компоненты, такие как цена на рынке электроэнергии, тарифы на услуги оператора системы распределения и передачи, а также услуги поставщика универсальной услуги. Бытовые потребители, по крайней мере, в апреле, могут спокойно оплатить свои счета, поскольку тариф для них остается неизменным – 2,64 грн/кВт-час.

Минэнерго уже подтвердило, что до конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги не будут меняться. Отопительный сезон, как известно, длится до 1 мая. Однако с началом мая эта ситуация может измениться, но в Минэнерго заявляют, что в настоящее время вопрос о повышении тарифов не рассматривается.

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