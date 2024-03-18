Украинцам рассказали, при каких условиях они могут избежать оплаты счетов за коммунальные услуги.

Украинские граждане могут избежать уплаты счетов за коммунальные услуги в определенных случаях, предусмотренных законом. Подробную информацию о таких "льготах" предоставили представители пресс-службы Госпродпотребслужбы.

Согласно сообщению ведомства, вот ситуации, когда можно остановить оплату за коммунальные услуги:

если услуги предоставлены не в полном объеме;

если их качество не отвечает установленным нормам;

если услуги вообще не были предоставлены.

Для такого действия необходимо предоставить поставщику услуг акт-претензии и потребовать перерасчета.

Также существуют ситуации, когда потребители имеют право на компенсацию:

если температура теплоносителя и горячей воды не отвечала нормам;

если температура воздуха в помещении была недостаточной;

если качество водоснабжения соответствует санитарным нормам;

если нарушен график вывоза бытовых отходов.

В случае ненадлежащего качества предоставления услуг поставщик обязан произвести перерасчет в течение 30 дней и выплатить неустойку потребителю в соответствии с соглашением. Эта сумма может быть учтена при оплате будущих услуг или погашении задолженности потребителя, если таковая имеется.

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