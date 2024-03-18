Украинские граждане могут избежать уплаты счетов за коммунальные услуги в определенных случаях, предусмотренных законом. Подробную информацию о таких "льготах" предоставили представители пресс-службы Госпродпотребслужбы.
Согласно сообщению ведомства, вот ситуации, когда можно остановить оплату за коммунальные услуги:
- если услуги предоставлены не в полном объеме;
- если их качество не отвечает установленным нормам;
- если услуги вообще не были предоставлены.
Для такого действия необходимо предоставить поставщику услуг акт-претензии и потребовать перерасчета.
Также существуют ситуации, когда потребители имеют право на компенсацию:
- если температура теплоносителя и горячей воды не отвечала нормам;
- если температура воздуха в помещении была недостаточной;
- если качество водоснабжения соответствует санитарным нормам;
- если нарушен график вывоза бытовых отходов.
В случае ненадлежащего качества предоставления услуг поставщик обязан произвести перерасчет в течение 30 дней и выплатить неустойку потребителю в соответствии с соглашением. Эта сумма может быть учтена при оплате будущих услуг или погашении задолженности потребителя, если таковая имеется.
Ранее Politeka также писала о прибавке к пенсиям, которая назначается украинцам. Кто именно может ее получить можно узнать в статье .
Последние новости Украины:
Украинцы могут получить финансовую поддержку для себя и детей: как это сделать
Украинцам могут повысить пенсию на 51%: необходимо сделать важный шаг
Выплаты 24 тысячи и более: кто в Украине может рассчитывать на такие средства