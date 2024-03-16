Это простое действие может помочь, если пропажа звука была вызвана случайным сбоем, однако существуют и другие возможные ошибки.

Если вдруг пропал звук, причиной могут быть аппаратные или программные сбои. Это может быть вызвано неправильными аудионастройками в системе, нарушением контактов разъема для наушников или некорректными драйверами.

Что делать? В большинстве случаев причина отсутствия звука довольно проста и может быть устранена самостоятельно, в противном случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Восстановление звука на ноутбуке. Если звук не работает на ноутбуке, сначала рекомендуется перезагрузить компьютер. Это простое действие может помочь, если пропажа звука была вызвана случайным сбоем. Если проблема осталась, следует проверить настройки аудиосистемы ноутбука. Начните с иконки встроенных динамиков, которая находится в области уведомлений на панели задач: она не должна быть перечеркнута. Если значок перечеркнут, щелкните на нем и передвиньте ползунок громкости вправо (лучше всего, на 100%).

Не все пользователи знают, что в контекстном меню этой иконки скрываются другие настройки звука. Здесь также можно найти системное средство "Устранение неполадок со звуком" в Windows. Если это не помогло, откройте "Микшер громкости".

Выбор правильного устройства воспроизведения. Обычно в ноутбуках в качестве устройства воспроизведения используются встроенные динамики. Однако в моделях с HDMI-выходом может быть выбрано другое звуковое устройство. Чтобы проверить подключение нужного устройства, выполните следующие действия:

Откройте контекстное меню иконки динамиков и выберите пункт "Звуки". В появившемся окне "Звук" перейдите на вкладку "Воспроизведение". Там можно заметить, что готовы к работе два устройства воспроизведения, из которых выбраны нужные "Динамики". В противном случае в контекстном меню выберите пункт "Свойства".

Из-за некоторых ошибок звук также пропадает, если не были установлены последние версии необходимых драйверов. Проведите диагностику устройства на ошибки, зайдите в центр обновлений, или поищите обновления вручную, специально для вашего устройства.

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