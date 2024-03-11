Избегайте этих ошибок, чтобы продлить срок службы батареи вашего ноутбука и сохранить его работоспособность на долгое время.

Есть определенные правила пользования ноутбуком, которые помогают продлить срок жизни вашей батареи. Таким образом он не будет быстро разряжаться и в случае, если питания от сети нет, это не будет для вас критичной проблемой, по крайней мере, несколько часов.

Иногда батарея перестает работать спустя всего год эксплуатации, из-за чего приходится постоянно держать зарядку под рукой или вообще использовать ее постоянно. Эти неприятности зачастую связаны с неправильным обращением с техникой.

Однако есть способы, которые помогают продлить срок службы батареи, в особенности речь идет о неправильном режиме ее использования.

Если ваш ноутбук чаще используется дома и редко покидает пределы дома или офиса, рекомендуется извлечь батарею и подключить устройство к электрической сети. Батарею следует устанавливать в ноутбук только тогда, когда это действительно необходимо. Также можно каждую неделю полностью заряжать и полностью разряжать ее.

Неправильное место для работы с ноутбуком также навредит батарее – работа на не твердой, мягкой поверхности, таких как диван или кровать, может привести к перекрытию отверстий для выхода тепла из устройства. Вентиляция не будет работать, в результате ноутбук не только перегреется, но и повредит свою батарею.

Работать с техникой под прямыми солнечными лучами также не следует, под длительным воздействием ноутбук перегреется и повредит не только батарею, но и экран, а также систему в принципе. В особенности могут пострадать процессор, жесткий диск и видеокарта.

Это же касается и низкой температуры. Техника имеет минимально допустимую температуру для нормальной работы. Длительное пребывание ноутбука в условиях низких температур может привести к замерзанию батареи и других компонентов устройства.

Режим ожидания и подключения к сети портит корректную работу устройства. Частое переведение ноутбука в режим ожидания вместо полного выключения может привести к ускоренной разрядке батареи. То же самое относится и к постоянному подключению устройства к сети, когда оно не используется.

Избегайте этих ошибок, чтобы продлить срок службы батареи вашего ноутбука.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.