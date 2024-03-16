Своевременно устраняя эти факторы и реализуя соответствующие стратегии можно свести к минимуму возникновение горечи у огурцов.

Как известно, огурцы содержат в себе гликозид кукурбитацин. Хотя это вещество преимущественно содержится в надземных частях и листьях растения, в самих плодах его количество минимально.

Если огурцы имеют горький вкус, это указывает на избыток гликозидов, что требует специальных мер. В связи с этим садоводы дали объяснение тому, почему огурцы могут горчить и как решить эту проблему.

Как отмечают специалисты, резкие колебания температуры, особенно в ночное время, могут вызвать горечь у огурцов. Выращивание данного овоща в теплицах может решить эту проблему. Также отличным помощником выступает мульчирование сеном, особенно при перепадах температур.

Также длительные периоды холодной погоды вызывают стресс у растений, что приводит к их горечи. Обработка стимуляторами роста, такими как Циркон или Эпин-Экстра, может повысить устойчивость огурцов. Дополнительно полезно внесение органических удобрений и накрытие растений защитным материалом.

Важно отметить, что полив холодной водой может усилить горечь. Да, здесь желательна теплая вода (не ниже 20-22 градусов Цельсия).

Специалисты уверяют, что непостоянный режим полива может вызвать стресс у растений, что также приведет к появлению горечи. Это говорит, что нужно соблюдать регулярный график полива. Это особенно важно в жаркую погоду.

Важно отметить, что огурцы хорошо себя чувствуют в среде с достаточной влажностью.

Еще сообщается, что длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к накоплению кукурбитацина, которые делает огурцы горькими. Обеспечьте затенение, используя противомоскитные сетки или агроволокно.

Также и наоборот, огурцы могут стать горькими, если выращивать их в слишком густой тени.

Садоводы подчеркивают, что неправильно полученные семена, особенно те, которые расположены в непосредственной близости от стебля, могут привести к наследственной горечи.

Недостаточное кормление тоже может привести к горечи из-за низкого количества питательных веществ. Так что отдавайте предпочтение удобрениям, богатым азотом, чередуя их с добавками магния и калия для оптимального питания растений.

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