Выращивание болгарского перца на огороде полезно, и здесь вы можете научиться выращивать растения из семян.

Выращивание болгарского перца из семян требует посева в помещении за 8–10 недель до средней даты последних заморозков в регионе.

Выращивать болгарский перец можно используя лоток для семян с хорошей почвенной смесью или торфяными гранулами.

Держите семена на солнечном свете или под лампой для выращивания болгарсокго перца, следя за тем, чтобы они были в тепле и хорошо полились.

Пересадите рассаду болгарского перца, которая переросла стартовый горшок или лоток, когда у них появилось три комплекта листьев, обычно примерно через 3 или 4 недели после посадки.

Поместите их в контейнер большего размера, чтобы они могли продолжать расти и укрепляться. Пересаживайте на открытом воздухе, когда дневная температура станет стабильно плюсовой.

Как сажать болгарский перец?

Обогатите почву для выращивания болгарского перца компостом и удобрением, которое лучше всего подходит для перца. Накройте место посадки черной пластиковой мульчей, чтобы почва оставалась теплой.

Перед посадкой болгарского перца убедитесь, что рассада болгарского перца подвергалась воздействию внешних факторов не менее недели.

Расстояние между растениями перца может варьироваться в зависимости от сорта.

Для выращивания болгарского перца на огороде выберите солнечное место с хорошо дренируемой почвой. Не сажайте сладкий перец там, где в последние несколько лет вы выращивали помидоры, картофель, перец или баклажаны.

Это связано с тем, что эти растения болгарского перца уязвимы перед теми же вредителями и болезнями, которые еще могут находиться в почве.

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