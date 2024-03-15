В середине марта этого года, по данным аналитиков с экономического портала Minfin, цены на некоторые продукты питания претерпели изменения.

В частности, цены на вареную колбасу таковы: колбаса Алан докторская теперь стоит в среднем 328,49 грн за килограмм, что немного выше, чем в прошлом месяце. Колбаса Ашан докторская тоже повысила свою цену до 299,00 грн за килограмм, в то время как Глобино докторская подорожала до 254,00 грн за килограмм.

Относительно твердого сыра ситуация также изменилась: сыр Звени Гора голландский 45% теперь стоит 499,10 грн за килограмм, а российский сыр Комо подорожал до 446,19 грн за килограмм. Даже в сети "Novus" цены на сыр твердый марки "Звени Гора" голландский 45% выросли до 139,00 грн за 285 граммов.

Ранее Politeka также писала об удешевлении ряда популярных продуктов в Украине. Речь идет о яйцах, подсолнечном масле, сахаре, хлебе и макаронных изделиях. Отмечается, что больше цены изменились на яйца, которые в прошлом году били рекорды по подорожанию. В частности, цены на яйца упали сразу на 20%. А вот шоколад наоборот подорожал, что объясняют неурожайностью какао, и ожидается четвертый неурожайный год в странах, производящих почти 60% мирового какао. Сообщается, что старых цен уже ждать не стоит. Подробнее о стоимости указанных продуктов можно прочитать в статье по ссылке .

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