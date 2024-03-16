Пекинская капуста – это отличный продукт для тех, кто хочет похудеть, не любит лишних калорий и поддерживает фигуру в хорошей форме.

Как известно, пекинская капуста имеет очень низкую калорийность. А именно – 16 ккал на 100 г, и почти не содержит жира.

А благодаря высокому содержанию клетчатки, пекинская капуста хорошо насыщает. Поэтому пекинскую капусту тушат, отваривают, маринуют и, конечно, добавляют в салаты.

Низкокалорийный салат из пекинской капусты.

Одним из таких рецептов поделилась нутрициолог Алла Ковалева. В 100 гр такого салата из пекинской капусты всего – 64.41 ккал.

Ингредиенты требуются следующие: филе куриное (вареное) 300 г, лук красный 2 шт., перец болгарский-2 шт. капуста пекинка 1/2 шт.

Этот салат будет прекрасно смаковать с легкой йогуртовой заправкой. Для нее необходимы йогурт 2 ст. л., горчица 1 ст. л., соевый соус 1 ч. л., чеснок 2 зубчика, соль по вкусу, черный перец по вкусу.

Низкокалорийный салат из пекинской капусты.

Филе нужно порезать кубиками либо разобрать на волокна. Выложить в широкую миску. Перец нарезать соломкой или квадратиками и добавить в курицу. Лук нарезаем тонкими полукольцами и тоже добавляем в салат.

Пекинскую капусту следует нашинковать широкой лапшой, присоединить к другим ингредиентам. Легко и аккуратно перемешать салат.

"Все продукты для заправки положить в небольшую баночку, закрыть крышкой и хорошо протрясти. Салат выложить в блюдо, полить заправкой и сверху посыпать зеленью/зеленым луком", - рассказала нутрициолог о последних шагах приготовления этого низкокалорийного салата.

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