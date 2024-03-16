Блокада польской границы может привести к повышению цен на различные импортные товары, в частности, на элитные вина, коньяки, сыры, бакалея, оливковое масло, рыбу и морепродукты. Однако, по словам Михаила Непрана, первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины, ситуация не столь критическая, поскольку большинство необходимых товаров будет в надлежащем количестве.

Эксперт отмечает, что пока нет серьезных угроз или пессимистических прогнозов на ближайшие 2-3 месяца, и дефицит определенных товаров не предусматривается. Однако возможен незначительный рост цен на тепличные овощи, поскольку они импортируются через Румынию.

Непран также указывает на то, что частичное пропускание машин через границу способствует доставке быстро испорченных товаров, и если их ввоз другим способом будет стоить дороже, то это может привести к определенному повышению цен.

В общем, импортные товары могут подорожать на 5-8%, но большинство овощей, которые выращиваются в Украине, останутся доступными по нынешним ценам. Таким образом повышение цен на указанные импортные товары не будет ощутимым для населения.

Ранее Politeka также писала об удешевлении ряда важнейших продуктов в Украине. Речь идет о ценах на яйца, хлеб, шоколад, подсолнечное масло и сахар.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить финансовую поддержку для себя и детей: как это сделать

Украинцам могут повысить пенсию на 51%: необходимо сделать важный шаг

Выплаты 24 тысячи и более: кто в Украине может рассчитывать на такие средства