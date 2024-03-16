Будьте осторожны со своими кашемировыми свитерами, чтобы они прослужили.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно стирать кашемир после каждого ношения. Вы можете одеть кашемир по крайней мере дважды перед стиркой, в зависимости от того, сколько вы потеете, носите ли вы что-нибудь под ним, и насколько вам удобно оставлять свитер между одеждами.

Как стирать кашемир вручную

Ручная стирка подходит для любого кашемира, даже для самых деликатных вязаных изделий. И, к счастью, для этого не нужно много работать.

Выверните одежду наизнанку

Это помогает уменьшить любые скалывания или другие повреждения, которые могут возникнуть при стирке кашемира.

Подготовьте воду для стирки

Добавьте мягкое моющее средство (желательно предназначенное для кашемира) в раковину или таз, наполненный холодной водой.

Замочите свой свитер

Уложите кашемировый свитер в ванную и дайте ему постоять до 30 минут.

Вы можете положить несколько вещей из кашемира в одну ванную, если они одного цвета. (Вы точно не хотите бросать свой красный свитер вместе с кремовым!)

Хорошо промойте его

Тщательно смойте моющее средство из свитера чистой холодной водой.

Как стирать кашемир в стиральной машине

Многие кашемировые свитера можно выдерживать бережную машинную стирку – просто держите их отдельно, подальше от джинсов, бюстгальтеров и других грубых тканей, которые могут повредить ваш трикотаж.

Подготовьте кашемир к стирке

Снова выверните свою одежду наизнанку и положите ее в сетчатый мешок для стирки, чтобы защитить его.

Используйте режим деликатной стирки и моющее средство

Протрите кашемир с помощью деликатного цикла, используя холодную воду, низкий отжим или без него и моющее средство, подходящее для кашемира. Опять же, вам нужно стирать свои вязаные вещи по отдельности, чтобы избежать повреждения другим бельем.

Как сушить кашемир

Просто скажите «нет» сушильным машинам или другим источникам тепла, которые могут сжать или повредить вязаное. Вместо этого следуйте этим советам, чтобы быстро высушить кашемир (и иметь идеальную форму).

Будьте осторожны с кашемиром

Не выкручивайте и не отжимайте кашемир, так как это может его деформировать. Вместо этого осторожно выжмите воду, свернув свитер в клубок.

Положите влажный свитер на свежее сухое полотенце, чтобы завершить высыхание.

Используйте чистые полотенца

Выровняйте кашемир на сухом полотенце, измените форму и осторожно прокатайте его в полотенце, чтобы удалить лишнюю воду.

Положите сушиться

Положите свежее чистое полотенце на решетку для сушки или другую водонепроницаемую ровную поверхность и положите на него влажный кашемир, чтобы оно высохло.

Вот так – стирать вещи из кашемира на самом деле не сложно!

Источник: realsimple

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