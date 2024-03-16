К счастью, если вы вовремя заметили проблему, чтобы очистить чугунную посуду от ржавчины понадобится всего несколько расходных материалов. Даже винтажные изделия обычно можно отреставрировать, если ржавчина не ослабила чугун, вызвав дыры или оставив железо тонким. Узнайте, как удалить ржавчину из чугуна с помощью этих простых шагов.

Как очистить чугунную посуду от ржавчины.

Соскребите видимую ржавчину

Используйте нейлоновую щетку с жесткой щетиной или неметаллический скребок, чтобы очистить частицы ржавчины с чугуна. Если ржавый участок невелик, возможно, это все, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от ржавчины перед тем, как мыть и приправлять чугун.

Смешайте очистительную пасту

Если ржавчина все еще заметна после соскоба, вам нужно будет сделать очистительную пасту. Для чугунной сковороды, покрытой ржавчиной, смешайте одну чашку пищевой соды и столовую ложку лимонного сока в маленькой миске.

Лечите ржавый чугун

Нанесите пасту на ржавые участки. Накройте пасту полиэтиленовой пленкой или поместите чугун в закрывающийся пластиковый пакет. Отложите предмет по крайней мере на 24 часа, затем старайтесь очистить его щеткой с жесткой щетиной. Тщательно промойте в горячей воде и осмотрите чугун на остатки ржавчины. При необходимости повторите обработку пастой, чтобы очистить посуду.

Вымойте и высушите чугун

Если ржавчина исчезла, промойте чугун в горячей воде с мягким мылом и немедленно протрите досуха тканью из микрофибры. Чтобы предотвратить ржавчину, кусок должен быть сухим, прежде чем приправлять его.

Приправить Чугун

Разогрейте духовку до 450-500 градусов по Фаренгейту. Нанесите одну-две столовые ложки растительного масла на каждую часть чугунной детали, пока она не станет черной и блестящей. Не оставляйте поверхность без покрытия маслом.

Поместите чугун в горячую духовку, положив под него одноразовую сковороду или противень на нижнюю решетку, чтобы улавливать капли жира. Выпекайте один час, затем выключите духовку. Дайте чугуну полностью остыть, прежде чем вынимать его из духовки.

Источник: realsimple

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