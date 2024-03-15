Шаг 1: Смешайте очищающий раствор

Смешайте две части дистиллированного белого уксуса с двумя частями дистиллированной воды в пульверизаторе. Добавьте 1/4 чайной ложки жидкости для мытья посуды, чтобы помочь раствору прилипнуть к стеклу.

Шаг 2: Распылите стекло

Начиная с верхней части стеклянной дверцы, обильно распылите раствор на стекло. Дайте раствору поработать по крайней мере пять минут, чтобы разбить мыльную пену. Если вы используете это моющее средство после каждого душа, пока стекло не влажное, не нужно ждать.

Шаг 3: Протрите стекло

Начиная с верха используйте неабразивную губку или ракель, чтобы протереть стекло. Если раствор уксуса высох, добавьте еще немного.

Шаг 4: промойте и высушите

Если для чистки используете губку, промойте стекло водой, а затем высушите безворсовым полотенцем из микрофибры. Если вы чистите ракелем, используйте полотенце, чтобы удалить любые потеки.