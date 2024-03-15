Знание того, как очистить стеклянную дверь душевой кабины, имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы ванна была блестящей чистотой. Хотя стеклянная душевая дверь и стены стильные и практичные, они также часто загрязняются. После каждого душа капли воды, средства для душа и грязь тела прилипают к поверхности.
Если вы не будете тщательно чистить стеклянную дверь душевой кабины и удалять брызги после каждого принятия душа, мыльная пена, образованная минералами в воде, мили и загрязнением тела, может навсегда втравить стекло, оставив туманный беспорядок.
Как очистить стеклянную душевую дверь уксусом
Шаг 1: Смешайте очищающий раствор
Смешайте две части дистиллированного белого уксуса с двумя частями дистиллированной воды в пульверизаторе. Добавьте 1/4 чайной ложки жидкости для мытья посуды, чтобы помочь раствору прилипнуть к стеклу.
Шаг 2: Распылите стекло
Начиная с верхней части стеклянной дверцы, обильно распылите раствор на стекло. Дайте раствору поработать по крайней мере пять минут, чтобы разбить мыльную пену. Если вы используете это моющее средство после каждого душа, пока стекло не влажное, не нужно ждать.
Шаг 3: Протрите стекло
Начиная с верха используйте неабразивную губку или ракель, чтобы протереть стекло. Если раствор уксуса высох, добавьте еще немного.
Шаг 4: промойте и высушите
Если для чистки используете губку, промойте стекло водой, а затем высушите безворсовым полотенцем из микрофибры. Если вы чистите ракелем, используйте полотенце, чтобы удалить любые потеки.
Как очистить стеклянную душевую дверь лимонным соком
Шаг 1: Смешайте очищающий раствор
Смешайте равные части лимонного сока и дистиллированной воды в пульверизаторе. Добавьте 1/4 чайной ложки моющего средства.
Шаг 2: Распылите стекло
Начните с верхней части стеклянной двери и сбрызните поверхность раствором. Дайте поработать около пяти минут.
Шаг 3: Протрите стекло
Начиная сверху, протрите стекло неабразивной губкой или ракелем. Работая сверху вниз, вы можете избежать пятен и полос.
Шаг 4: промойте и высушите
Смойте раствор водой. (Если используется ракель, промывка может не потребоваться.) Используйте полотенце из микрофибры, чтобы высушить стекло и удалить полосы и пятна.
Как очистить стеклянные рейки душевой кабины уксусом.
Шаг 1: Заткните дренажное отверстие
Найдите дренажное отверстие или щель в дверце душевой кабины. Заткните его старой мочалкой или бумажным полотенцем.
Шаг 2: Залейте уксусом трек
Налейте в дорожку неразбавленный дистиллированный белый уксус. Дайте ему постоять и поработать по крайней мере четыре часа или всю ночь.
Шаг 3: Очистите дорожку
Когда уксус расщепит мыльную пену, отсоедините дренажные отверстия, чтобы стекать уксус. Используйте зубную щетку, чтобы очистить мыльный налет и грязь.
Шаг 4: промойте и высушите
Промойте дверную дорожку душевой кабины дистиллированной водой. Снова протрите (при необходимости) зубной щеткой, смоченной в уксусе. Промойте и высушите полотенцем из микрофибры.
Источник: realsimple
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