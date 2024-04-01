При предоставлении субсидий в Украине существуют определенные условия, включая размер жилья. Согласно постановлению Кабинета Министров, субсидия не предоставляется, если общая площадь квартиры в многоквартирных домах превышает 130 квадратных метров или 230 квадратных метров для индивидуальных домов.

Следует отметить, что существуют исключения для определенных категорий жилых помещений, таких как предназначенные для детских домов семейного типа, приемных семей, семей со многими детьми и т.п., которые имеют свои собственные критерии площади, учитывая специфику этих семей. Также следует отметить, что существуют исключения, например для жилых помещений, обслуживаемых разными счетами за коммунальные услуги, где площадь каждого домохозяйства ограничена 130 квадратными метрами для квартир и 230 квадратными метрами для домов.

Норма относительно 130/230 квадратных метров не распространяется на лиц с инвалидностью опорно-двигательного аппарата, которые используют тележки и проживают в жилье, которое предоставляется за государственные или благотворительные средства.

Ранее Politeka также писала , что некоторые украинцы могут совсем не оплачивать коммунальные услуги. Это разрешено в тех случаях, когда: нарушен график вывоза бытовых отходов; в доме температура воздуха ниже допустимой; температура горячей воды и теплоносителя не соответствует норме; горячая и холодная вода, поступающих в квартиру, ненадлежащего качества.

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