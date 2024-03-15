Выполняя эти простые действия. вы сможете легко настроить более быструю работу вашего устройства без каких-либо проблем.

Опытные эксперты собрали набор полезных советов и хитростей, которые помогут оптимизировать работу вашего компьютера и навести в нем порядок.

1. Использование встроенных функций.

Для многомиллионных пользователей Windows быстрый переход в панель управления через меню «Пуск» приводит к разделу «Программы», где вы можете получить доступ к инструменту «Установка и удаление программ». После этого просто шага вам необходимо выбрать программу, с которой вы хотите попрощаться. В macOS процесс такой же простой: просто нужно посетить раздел «Приложения» в Finder.

2. Использование специализированного программного обеспечения.

Здесь нужно использовать возможности сторонних программ, таких как CCleaner (для Windows) или AppCleaner (для macOS), чтобы провести очистку и вывести вашу систему на новый уровень.

Данные инструменты способны выявлять и удалять ненужные файлы и записи, связанные с программами. Это поможет вам освободить ценное пространство на жестком диске и оптимизировать производительность своей системы.

3. Оптимизация программ запуска.

Специалисты настоятельно рекомендуют бороться с медленным запуском и утечкой ресурсов, взяв под контроль свои программы, которые запускаются. Многие приложения имеют привычку автоматически запускаться при загрузке компьютера или ноутбука, что без необходимости продлевает процесс загрузки и потребляет системные ресурсы.

Да, просто отключив ненужные программы запуска, вы не только ускоряете загрузку, но и минимизируете фоновые процессы, выполняемые в вашей системе. Это легко обеспечит более плавную работу устройства.

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