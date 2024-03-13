Тут можна дізнатися кілька порад, як прискорити роботу старих телефонів, які, можливо, почали працювати повільніше.

Якщо ви все ще використовуєте старий телефон і тільки-но оновили нове програмне забезпечення - він може здатися трохи повільним.

Ось кілька простих методів, які допоможуть прискорити роботу вашого старого повільного телефону, зокрема, Phone:

Спершу примусово перезавантажте телефон.

Це може здатися дуже простим кроком для того, щоб прискорити роботу старих телефонів, але іноді цього достатньо, щоб справа пішла швидше.

Як тільки це буде зроблено, подивіться, чи покращилася продуктивність на телефоні.

Якщо так, то вам не потрібно турбуватися про перевірку інших порад тут.

Далі для того, щоб покращити роботу старого телефону – перевірте наявність останніх оновлень.

Той факт, що на вашому iPhone встановлена ​​остання версія ОС, не означає, що ви використовуєте найкращу версію програмного забезпечення. Apple продовжує випускати нові версії ОС з виправленнями дрібних та великих помилок, тому краще завжди підтримувати свій пристрій у актуальному стані.

Також очистіть свій телефон iPhone.

Відстеження непотрібних файлів та їх регулярне видалення також допомагає підтримувати оптимальну продуктивність вашого iPhone і може прискорити роботу старих телефонів.

Іноді просто захаращеного сховища достатньо, щоб уповільнити роботу. Ми пропонуємо вам зайти в додаток «Налаштування» -> «Основні» -> «Сховище iPhone/iPad» та подивитися, як зараз використовується сховище вашого iPhone.

Ми пропонуємо вам пошукати зайві файли на телефоні та видалити їх.

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