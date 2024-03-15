Подумайте о приобретении защитного чехла для клавиатуры, чтобы минимизировать ущерб от пролитой жидкости.

В эпоху, когда гаджеты могут похвастаться водонепроницаемостью, ноутбуки по-прежнему имеют проблемы при виде любой жидкости. Да, бывают случаи, когда люди проливают жидкость на клавиатуру. Так что поэтому в сети дали руководство по спасению ноутбука.

В первую очередь немедленно отключите зарядное устройство и извлеките аккумулятор.

Даже если ноутбук выключен, цепи питания его материнской платы остаются активными, что может привести к короткому замыканию.

Если аккумулятор несъемный, удерживайте кнопку питания до выключения.

Отключите все устройства, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Переверните ноутбук клавиатурой вниз и аккуратно промокните излишки влаги тканью, не нажимая на клавиши. Оставьте технику в таком положении на несколько часов.

Даже если вы уверены, что ноутбук высох, не включайте его. Жидкость все еще может скрываться под чипами материнской платы, вызывая в будущем короззию. Самый безопасный вариант — доверить устройство профессионалам в сервисном центре.

Отмечается, что если вы обладаете техническими знаниями, можно попытаться выполнить самостоятельный ремонт:

Ссылаясь на обучающие видеоролики, относящиеся к вашей модели ноутбука, осторожно разберите устройство. Затем разберите материнскую плату, соблюдая осторожность во избежание дальнейших повреждений.

Устраните любые признаки коррозии мягкой зубной щеткой, а затем протрите спиртом и дистиллированной водой.

В случае обширного налета рассмотрите возможность снятия съемных компонентов, таких как процессор и память, для тщательной очистки и сушки.

Однако нужно понимать, что есть риски, включая аннулирование гарантии или увеличение ущерба.

Важно не ускорять процесс сушки феном, поскольку это может привести к попаданию пыли или повреждению ноутбука.

Перед повторной сборкой храните компоненты ноутбука в теплом и сухом помещении не менее одного-двух дней.

Важно подчеркнуть, что если через день вы попытайтесь включить ноутбук и он не заработает, то здесь явно нужно обратиться к специалисту.

Также отмечается, что успешная загрузка не гарантирует работоспособность; необходимо тщательное тестирование, например проверка функциональности клавиатуры.

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