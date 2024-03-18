Этот рецепт котлет с крабовыми палочками особенно понравится тем, кто любит рыбные котлеты, но нет времени возиться с рыбным фаршем.

Такие крабовые котлеты из крабовых палочек по вкусу вообще нельзя отличить от рыбных.

«Поэтому ловите рецепт», – посоветовала фудблогерка и автор страницы «Yout kitchen».

Для приготовления крабовых котлет понадобятся 200 гр.крабовых палочек, 300 гр.твердого сыра; 2 яйца 5 ст.л. сметаны; зелень (укроп, петрушка, зеленый лук); 2 ст.л.мука (для фарша) и мука для панировки; панировочные сухари; 2 зубчика чеснока; растительное масло.

Сначала натираем крабовые палочки и сыр. Добавляем в смесь мелко нарезанную зелень и порезанный чеснок.

Также добавляем сметану, яйцо и муку. Перемешиваем смесь.

Формируем котлету. Сначала ее нужно погрузить в муку, затем в яйцо, затем в панировочные сухари.

Рецепт быстрых котлет из крабовых палочек.

Сковороду смазываем маслом и разогреваем. Жарим крабовые котлеты до золотистой корочки.

«Хорошая идея! Не видела такого быстрого рецепта рыбных котлеток»,

«Спасибо за идею»,

«Сохранила рецепт»,

«Очень интересное блюдо. Думаю, довольно вкусно», – комментируют этот рецепт крабовых котлет подписчики фудблогера.

Рецепт быстрых котлет из крабовых палочек.

Отметим, что крабовые палочки производят из морепродуктов, но в них нет крабов. Обычно рыбный фарш, сурими, для крабовых палочек делают из сайды.

Качественные крабовые палочки должны состоять из сурими не менее чем на 30%. Выбирая крабовы палочки в магазине, обращайте особое внимание на их состав. Если на упаковке не указано количество сурими в процентах, выбирайте продукт, где сурими первая в списке.

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