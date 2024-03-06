Краще за крабовий салат може бути лише ніжна закуска з крабовими паличками.

Якщо крабовий салат вже набрид або просто хочеться щось новеньке, але з використанням крабових паличок, можна приготувати закуску.

Смачну, ніжну та таку, що доповнить будь-який стіл.

Рецептом кульок з крабовими паличками поділилася фудблогерка і авторка сторінки з рецептами «Cook with Alina».

«Це щось середнє між намазкою з сирків і крабовим салатом», - зазначила господиня.

Закуска з крабовими паличками.

Інгредієнти для закуски наступні: яйця відварені 5шт, плавлений сир 3шт, крабові палички 200г, майонез 1-3ст л, тарталетки для подачі, але за бажанням.

«Дуже часто додають в таку закуску ще часник,але я готую без нього - як на мене,тоді смак більш ніжний і не дає важкості в шлунку», - розповіла фудблогерка.

Хід приготування простий: яйця необхідно розімʼяти виделкою, а сир,крабові палички натерти на дрібну терку.

Закуска з крабовими паличками.

У суміш додати 1-2ст л майонез, щоб складові добре поєднались між собою. Сформувати кульки.

«Краще робити злегка вологими руками,а не в рукавичках,тому що до останніх дуже пристає начинка», - порадиля господиня.

Сформовані кульки слід обваляти в крабових паличках. Для разноманітності деякі кульки можна обваляти в піідсмаженому кунжуті. От і все, закуску з крабовими паличками можна подавати на стіл!

Зазначимо, обираючи крабові палички особливу увагу приділять складу, терміну зберіганню та зовнішньому вигляду продукту.

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