Лучше крабового салата может быть только нежная закуска с крабовыми палочками.

Если крабовый салат уже надоел или просто хочется что-нибудь новенькое, но с использованием крабовых палочек, можно приготовить закуску.

Вкусную, нежную и такую, которая дополнит любой стол.

Рецептом шариков с крабовыми палочками поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами Cook with Alina.

«Это нечто среднее между намазкой из сырков и крабовым салатом», - отметила хозяйка.

Закуска с крабовыми палочками.

Ингредиенты для закуски следующие: яйца отварные 5 шт, плавленый сырок 3шт, крабовые палочки 200г, майонез 1-3 ст л, тарталетки для подачи, но по желанию.

«Очень часто добавляют в такую ​​закуску еще чеснок, но я готовлю без него – как по мне, так вкус более нежный и не дает тяжести в желудке», – рассказала фудблогерка.

Ход приготовления простой: яйца необходимо размять вилкой, а сыр, крабовые палочки натереть на мелкую терку.

Закуска с крабовыми палочками.

В смесь добавить 1-2ст л майонеза, чтобы составляющие хорошо соединились между собой. Сформировать шарики.

"Лучше делать слегка влажными руками, а не в перчатках, потому что к последним очень пристает начинка", - посоветовала хозяйка.

Сформированные шарики следует обвалять в крабовых палочках. Для разнообразия некоторые шарики можно обвалять в поджаренном кунжуте. Вот и все, закуску с крабовыми палочками можно подавать на стол!

Отметим, выбирая крабовые палочки, особое внимание необходимо уделить составу, сроку хранения и внешнему виду продукта.

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