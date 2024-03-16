Участники войны и их семьи получат 50% скидку на разные виды услуг.

Принявшие участие в войне украинские бойцы будут иметь право на льготные условия для оплаты жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

По данным портала "Бухгалтерия", социальная льгота будет доступна для семей военных, имеющих среднемесячный доход на одного человека не более 4240 гривен. Скидка в размере 50% предоставляется на покупку печного топлива и сжиженного газа.

Члены семей льготников включают:

жену (супруга);

их несовершеннолетних детей (до 18 лет);

совершеннолетних незамужних детей с инвалидностью I и II группы или с инвалидностью I группы;

лиц, которые занимаются лицами с инвалидностью I группы, которые являются участниками войны и проживают с ними, при условии, что такие лица не в браке;

нетрудоспособных родителей;

лиц, находящихся на попечении или попечительстве граждан, имеющих право на социальные льготы, и проживающих с ними.

Ранее Politeka также писала о дополнительной помощи ООН для пенсионеров. Речь идет о лицах, проживающих в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Для получения такой помощи существуют определенные условия, о ней можно узнать в статье .

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