Многие любят начинать свой день с омлета. Например, с пышного и нежного, как облачко, но без начинки.
Кто-то наоборот предпочитает омлет, насыщенный различными ингредиентами. Начинка для омлета может быть грибной и мясной, овощной или рыбной.
Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская предложила рецепт еще одного блюда на завтрак из яиц – яичные конверты с сыром и ветчиной.
Рецептом этого завтрака Ольга Сумская поделилась в эфире программы «Вкус дня».
Ингредиенты понадобятся очень простые: яйца – 4 шт., сыр твердый, ветчина, масло для жарки, петрушка.
Шаг первый – твердый сыр и ветчину нарезаем тонкими слайсами. Далее вбиваем яйца в миску и сбиваем их до однородности. В связи с тем, что начинка и так будет соленой, яичную смесь можно не солить.
Яичные конверты с сыром и ветчиной.
Теперь ставим на огонь сковороду и смазываем ее растительным маслом. Начинаем жарить яичный блин – он должен получиться тонким.
Жарим блинчик с обеих сторон. Следующий шаг – на жареную сторону в центр яичного блинчика выкладываем кусочки сыра и ветчины. Теперь заворачиваем блинчик по бокам к центру. Прижимаем, чтобы края блина схватились.
Яичные конверты с сыром и ветчиной.
Теперь этот яичный конвертик переворачиваем, прижимаем и поджариваем минуту-две.
Перед подачей на стол яичные конверты с сыром и ветчиной украшаем зеленью.
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