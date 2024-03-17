Блюда из яиц оставляют одними из самых популярных, ведь этот продукт очень полезен и надолго насыщается энергией.

Многие любят начинать свой день с омлета. Например, с пышного и нежного, как облачко, но без начинки.

Кто-то наоборот предпочитает омлет, насыщенный различными ингредиентами. Начинка для омлета может быть грибной и мясной, овощной или рыбной.

Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская предложила рецепт еще одного блюда на завтрак из яиц – яичные конверты с сыром и ветчиной.

Рецептом этого завтрака Ольга Сумская поделилась в эфире программы «Вкус дня».

Ингредиенты понадобятся очень простые: яйца – 4 шт., сыр твердый, ветчина, масло для жарки, петрушка.

Шаг первый – твердый сыр и ветчину нарезаем тонкими слайсами. Далее вбиваем яйца в миску и сбиваем их до однородности. В связи с тем, что начинка и так будет соленой, яичную смесь можно не солить.

Яичные конверты с сыром и ветчиной.

Теперь ставим на огонь сковороду и смазываем ее растительным маслом. Начинаем жарить яичный блин – он должен получиться тонким.

Жарим блинчик с обеих сторон. Следующий шаг – на жареную сторону в центр яичного блинчика выкладываем кусочки сыра и ветчины. Теперь заворачиваем блинчик по бокам к центру. Прижимаем, чтобы края блина схватились.

Яичные конверты с сыром и ветчиной.

Теперь этот яичный конвертик переворачиваем, прижимаем и поджариваем минуту-две.

Перед подачей на стол яичные конверты с сыром и ветчиной украшаем зеленью.

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