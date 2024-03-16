В Украине повысились цены на морковь Причиной тому является завершение реализации большинства местных хозяйств. Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, по состоянию на 13 марта цены на морковь колеблются в диапазоне 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), что в среднем на 24% выше, чем на конец прошлой недели.

Отмечается, что рост цен связан с сезонным сокращением предложения, особенно по продукции высокого качества, а также с увеличенным спросом местных оптовых компаний и розничных сетей.

Тем не менее, аналитики указывают, что, несмотря на повышение цен, морковь в Украине остается значительно дешевле, чем в тот же период прошлого года - в среднем на 70%.

Ранее Politeka также писала об удешевлении некоторых популярных продуктов. Речь идет о яйцах, молочке и овощах. Изменения начнут происходить уже с мая. Стоимость яиц держится на уровне 49-62 гривен за десяток. Закупочные цены на сырое молоко стабильны уже 2 месяца. Что касается овощей, то их снижение в цене также связано с сезонностью – начнет появляться тепличная продукция от зарубежного и отечественного производителей. Стоимость картофеля будет оставаться высокой до нового урожая. А вот на столовую свеклу цены наоборот увеличились.

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