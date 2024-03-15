Намазка с крабовыми палочками – это отличный вариант быстрой и сытной закуски, которая понравится всем.

Намазка с крабовыми палочками дополнит любой какой стол. Ее можно приготовить очень быстро, когда, как говорится, гости на пороге. Также этот простой рецепт будет полезен тогда, когда хочется чего-нибудь вкусненького, а готовить либо нет желания, либо времени.

«Намазка из крабовых палочек, которая готовится 10 минут», - говорит об этом рецепте нутрициолог Мария Кищук, которая и поделилась этим рецептом.

Ингредиентов для приготовления понадобится совсем немного. А именно крабовые палочки, майонез, лимонный сок и киви.

Намазка с крабовыми палочками.

Способ приготовления намазки с крабовыми палочками элементарный.

Крабовые палочки натираем на терке, добавляем майонез и немного лимонного сока.

Перемешиваем намазку и выкладываем на черный хлеб.

Сверху можно украсить кусочками киви.

«Вкусно и быстро», – отметила нутрициолог.

Намазка с крабовыми палочками.

Также можно воспользоваться еще одним рецептом намазки с крабовыми палочками – с добавлением яиц и плавленого сырка.

Понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки – 100 г; яйцо - 2 шт.; сыр плавленый – 2 ст. л; сметана - 2 ст. л; укроп, перец и чеснок по желанию.

Крабовые палочки следует натереть на большой терке. Это будет легче сделать, если их немного подморозить. Куриные яйца сварить, почистить и тоже натереть на терке. Плавленый сырок тоже натираем.

Соединяем палочки, сыр, яйца, сметану и мелко порубленную зелень. Если есть желание, добавляем пропущенный через пресс чеснок. Все хорошо перемешать и при необходимости посолить.

Такую намазку с крабовыми палочками можно наносить на черный хлеб или на багет, крекеры, поджаренные тосты или на батон.

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