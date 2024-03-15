Как очистить акриловую ванну?

После каждого купания лучше всего ополаскивать акриловую ванную теплой, а затем холодной водой. Не забудьте вытереть ванночку мягкой тканью.

Для еженедельной очистки вашей акриловой ванны вам понадобится только мягкая чистящая ткань и мягкое универсальное чистящее средство. Позаботьтесь о том, чтобы тщательно очистить ванну и все промойте. Затем тщательно протрите ванну мягкой тканью, чтобы предотвратить образование известкового налета.

Не используйте агрессивные средства, такие как кислота, хлор, аммиак, отбеливатели и абразивы. Последние создают мелкие царапины, которых мы, очевидно, хотим избежать!

Акрил менее чувствителен к известковому налету, но он все равно может возникнуть из-за плохого ухода. В этом случае можно использовать чистящее средство на основе лимонной кислоты и мягкую ткань. После очищения промойте холодной водой, чтобы удалить все остатки. Вот так вы продлите жизнь и красоту вашей акриловой ванны!

Как очистить гидромассажную ванну

После каждого использования применяется такой же уход, как и для обычных ванн из акрила или жесткой поверхности. Но тщательная очистка работает несколько иначе с массирующими ваннами.

Остатки мыла, чешуйки кожи и другая грязь попадают не только на края ванны, но и в трубы и форсунки.

Поэтому мы рекомендуем тщательно очищать массажную ванну 1-2 раза в месяц (в зависимости от использования). Для этого полностью наполните ванную водой и добавьте подходящее чистящее средство.

Источник: riho

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