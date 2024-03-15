Выращивать свеклу несложно, и этот быстрорастущий овощ часто созревает в течение 2 месяцев.

Узнайте, как вырастить свеклу для получения суперпродуктов на собственном огороде.

Когда лучше всего сажать свеклу?

Сажайте свеклу в открытый грунт примерно за 1 месяц до обычной даты последних весенних заморозков.

Альтернативно, посейте их в конце лета, чтобы получить осенний урожай.

Как сажать свеклу?

Чтобы ускорить прорастание свеклы, перед посадкой залейте семена теплой водой и замочите их на 24 часа.

Посейте семена свеклы на расстоянии друг от друга.

Держите почву влажной до тех пор, пока они не прорастут, что может занять от 5 дней до 3 недель.

Когда саженцы свеклы подрастут, проредите их, чтобы они были на расстоянии, отрезав лишние растения на уровне земли.

Где можно вырастить свеклу?

При посадке свеклы выбирайте место, полностью или частично освещенное солнцем. Лучшая почва для свеклы — плодородная, хорошо дренированная и не содержащая камней, с pH от 6,5 до 7.

Один из наиболее главных советов по выращиванию свеклы — поддерживать влажность почвы во время прорастания семян, помещая над рядом доску и убирая ее, как только рассада начнет прорастать.

Продолжайте поддерживать почву свеклы равномерно влажной, чтобы предотвратить жесткость растущих шариков.

Применяйте соломенную мульчу для свеклы, чтобы сохранить влагу, подавить сорняки и уменьшить образование корки на почве, что также может привести к затвердеванию свеклы.

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