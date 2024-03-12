Дотримуйтесь цих порад з вирощування буряків, і ви отримаєте смачний та поживний урожай.

Буряк багатий калієм, вітаміном А, залізом, антиоксидантами та іншими поживними речовинами, але при цьому містять мало калорій.

Щоб насолодитися корисним урожаєм буряка, ось що вам потрібно зробити.

Для початку, дізнайтеся, як садити буряки, щоб отримати хороший урожай.

Буряк не вибагливий у вирощуванні. Щоб він проріс, буряк необхідно сіяти безпосередньо в добре дренований суглинистий грунт - це поєднання піску, глини та мулу - і їй потрібна глибина, щоб правильно пустити коріння.

Також важливо знати, що буряк краще не пересаджувати.

Залежно від погоди у вашій зоні буряк слід сіяти за два-чотири тижні до останніх заморозків.

Вирощування буряків у періоди високих температур не ідеальне, оскільки коренеплоди добре ростуть і стають солодшими в прохолодну погоду.

Коли ви будете готові висадити буряки в землю , посадіть три-чотири насінини на відстані один від одного і проредіть до одного саджанця на горбок після того, як зелень виросте.

Вимоги буряків до сонячного світла, води та добрив:

Перед посівом обов'язково додайте добрива у ґрунт, щоб вони були правильно внесені та встигли подіяти.

Якщо ви не впевнені у своїй ґрунтовій суміші, вам слід протестувати її, перш ніж приступити до роботи.

Культури буряків добре почуваються як на сонці, так і в півтіні, і найкраще почуваються на добре дренованому грунті.

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