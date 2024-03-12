Следуйте этим советам по выращиванию свеклы, и вы получите вкусный и питательный урожай.

Свекла богата калием, витамином А, железом, антиоксидантами и другими питательными веществами, но при этом содержат мало калорий.

Чтобы насладиться полезным урожаем свеклы, вот что вам нужно сделать.

Для начала, узнайте, как сажать свеклу, чтобы получить хороший урожай.

Свекла не привередлива в выращивании. Чтобы она просла, свеклу необходимо сеять непосредственно в хорошо дренированную суглинистую почву - это сочетание песка, глины и ила — и ей нужна глубина, чтобы правильно пустить корни.

Также важно знать, что свекла плохо пересаживается.

В зависимости от погоды в вашей зоне свеклу следует сеять за две-четыре недели до последних заморозков.

Выращивание свеклы в периоды жарких температур не идеально, поскольку корнеплоды хорошо растут и становятся слаще в прохладную погоду.

Когда вы будете готовы высадить свеклу в землю, посадите три-четыре семени на расстоянии друг от друга и проредите до одного саженца на холмик после того, как зелень вырастет.

Требования свеклы к солнечному свету, воде и удобрениям:

Перед посевом обязательно добавьте удобрения в почву, чтобы они были правильно внесены и успели подействовать.

Если вы не уверены в своей почвенной смеси, вам следует протестировать ее, прежде чем приступить к работе.

Культуры свеклы хорошо себя чувствуют как на солнце, так и в полутени, и лучше всего себя чувствуют на хорошо дренированной почве.

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