Яйца остаются одним из популярнейших продуктов на завтрак и у каждого, вероятно, есть свой любимый способ их приготовления.

Так, можно приготовить пышный омлет или сделать его с любимой начинкой.

А можно попробовать на завтрак и такое вкусное и простое в приготовлении блюдо, как яичные блины.

Ингредиенты понадобятся следующие: яйца – 3 шт, соль, перец, молоко – 150 мл., свежий помидор, мука – 3 ст.л., зелень, твердый сыр.

По желанию можно добавить в такие яичные блины колбасу.

Рецепт яичных блинчиков на завтрак.

Ход приготовления следующий: к яйцам добавляем соль, перец, любимые специи и, по желанию, сушеный чеснок.

Взбиваем венчиком, добавляем зелень, помидор, муку. Смесь снова необходимо хорошо взбить, чтобы не было комков. И можно начинать жарить.

«Сковородку я смазывала маслом, и обжаривала сначала с одной стороны, переворачивала на другую, добавляла сыр на одну половинку, второй половинкой накрываем и готово», - рассказали о ходе приготовления яичных блинчиков на завтрак на кулинарной странице в Инстаграмме « Cesmak.info».

Рецепт яичных блинчиков на завтрак.

Отметим, что, согласно исследованиям американских ученых, употребление яиц утром способствует снижению веса, если человек соблюдает правильное питание. Яйца, кроме всего прочего, богаты полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, способствующими улучшению мозговой активности и зрения.

По словам диетологов, взрослому человеку можно съедать до двух цельных яиц в день. При этом белка в целом можно есть и больше.

Но следует помнить, что яйца могут быть вредны для тех, кто страдает панкреатитом и кислотным рефлюксом – они могут спровоцировать обострение. А яичный желток оказывает желчегонное действие, это следует иметь в виду тем, у кого диагностирована желчнокаменная болезнь.

Последние новости Украины:

Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее: Хименес-Браво раскрыл секрет.

Рецепт отличных блинов на завтрак без сахара.

Что приготовить на завтрак вместо омлета: классный рецепт, который стоит попробовать.