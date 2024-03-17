Цены на разные виды зелени этой весной пошли вверх. Больше всего подорожал лук.

По данным Минфин, цены на укроп достигают самых высоких уровней, тогда как петрушка более доступна. Разница между ними превышает 80 гривен.

Цены на лук зеленый также претерпели изменения: сейчас он стоит в среднем 35,93 гривны за 100 граммов, тогда как порей - 111,33 гривны за килограмм. Цена на укроп немного снизилась, а на петрушку выросла.

Ценники на укроп также изменились: в среднем сейчас его продают по 38,60 за 100 грамм и 114,30 за 250 грамм. Цена на укроп уменьшилась на 0,85 гривны и 2,43 гривны соответственно.

Петрушка тоже подорожала: средняя стоимость поднялась на 0,44 гривны за 70 грамм и на 0,29 гривны за 100 грамм.

По салату его средняя цена сейчас составляет 57,16 гривны за 170 граммов, что на 5,43 гривни дешевле, чем в феврале.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине подешевел один незаменимый овощ. Речь идет о луке, оптовая цена которого за прошлую неделю уменьшилась в таких странах, как Молдова, Польша и Узбекистан, тогда как в Украине цены остались неизменными. Однако в Украине зафиксировали падение минимальной цены из-за увеличения предложений лука более низкого качества. Прогнозируется, что цены будут становиться ниже и дальше.

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