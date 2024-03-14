Опытные огородники вывели простой лайфхак, благодаря которому головки чеснока на огороде вырастут в несколько раз больше.

Один маленький нехитрый прием после появления всходов чеснока позволит вам резко увеличить качество своего урожая – это аэрация.

После того, как у всходов чеснока появятся первые листики, рекомендуется взять вилы или просто острую палочку, которая подойдет для того, чтобы сделать отверстия, и, отступая от растений расстояние примерно 10-15 сантиметров, сделать вертикальные отверстия.

Углублять вилы в землю нужно на глубину примерно 5-7 сантиметров. Важно не наклонять вилы, а делать отверстия под углом 90 градусов.

Аэрация будет способствовать более быстрому укреплению ростков чеснока и обеспечит им доступ необходимого количества кислорода. Особенно важно применять этот прием в случаях, когда почва достаточно тяжелая и глинистая.

Без аэрации почвы чеснок может испытывать недостаток кислорода, а это является распространенной причиной слабого роста и формирования маленьких головок. Сразу после этой процедуры, получив достаточное количество кислорода, головки чеснока начинают активнее абсорбировать питательные вещества, что способствует хорошему росту.

Добавим, чеснок выращивают путём посева зубчиков в землю. Обычно его сажают осенью до последних заморозков, а собирают в конце лета. Зимой чеснок проходит процесс яровизации и стресс от низких температур заставляет его делиться на отдельные зубчики.

А если посадить чеснок весной, из зубчика сформируется только большая круглая одиночная головка без разделения на зубчики.

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