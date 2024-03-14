Регулярная очистка оптической мыши с помощью этих шагов поможет сохранить ее функциональность и продлить срок ее службы.

Все прекрасно понимают, что чистка мыши для компьютера необходима для поддержания ее работоспособности.

В первую очередь соберите материалы:

Здесь понадобится ткань из микрофибры или ватный тампон, 70% изопропиловый спирт, чистые, сухие, безворсовые тряпки, зубочистки, отвертка (если крышка мыши съемная) и, возможно, пинцет (в определенных случаях).

Изначально отсоедините мышку от компьютера, чтобы предотвратить любые электрические неисправности. Если она беспроводная, выключите и извлеките батарейки.

Затем протрите всю поверхность мыши сухой тканью, удаляя лишнюю пыль и грязь. При необходимости слегка смочите ткань спиртом для липких или пыльных участков.

Также проведите зубочисткой по трещинам и щелям корпуса, чтобы удалить въевшуюся грязь или остатки, особенно под кнопками.

Потом переверните мышь, чтобы получить доступ к ножкам и датчику. Удалите грязь с ножек и аккуратно очистите датчик.

Смочите ватный тампон или ткань изопропиловым спиртом и осторожно сотрите с мыши остатки загрязнений.

Кроме этого, промокните все пыльные или грязные участки, включая ножки мыши, боковые стороны, щели и колесико.

Потом просто дайте изопропиловому спирту высохнуть в течение нескольких минут, а затем протрите.

Примерно через 5–10 минут соберите мышь и проверьте ее.

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