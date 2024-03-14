Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 14 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 14 марта.

От любви до домашних дел — вы можете почувствовать необходимость сделать что-то прямо сейчас.

Но желательно действовать медленно, даже если ваш разум говорит торопиться.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 14 марта

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Дурак

Помните, что жизнь — это серия выборов, и ничего не происходит в одночасье.

Вы делаете удивительные успехи, и именно поэтому вы видите такой значительный рост в своей жизни.

Возможно, вам хочется большего, но очень важно проявить терпение. Вы также хотите знать, как управлять достигнутым успехом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Отшельник.

Пришло время уйти. Вы вкладываете во Вселенную много энергии, и пришло время немного отступить и воссоединиться со своим сердцем и душой.

Разрешите себе ничего не делать.

Позвольте своему разуму проясниться, прежде чем приступать к следующему большому проекту.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Ты так близко. Удача – это то, что случается, когда вы следуете своим путем и делаете то, что, как вы знаете, вам следует делать.

Ответственность перед самим собой и перед другими – это то, что поможет вам достичь вершины, а также заслужить уважение тех, кто поддерживал вас на этом пути.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Иногда ваша интуиция отключается не потому, что с вами что-то не так, а потому, что вы слишком долго делали выбор, идущий вразрез со своими инстинктами.

Когда вы обнаружите, что ваш внутренний голос молчит, а ваши эмоции онемели, тогда вам нужно сделать следующее лучшее и заставить замолчать внутреннего критика.

Делайте то, что имеет наибольший смысл. Иногда это может означать отсутствие каких-либо действий.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая.

Возможно, вы готовы собраться и уйти. Но на этот раз вы, возможно, захотите дать кому-то немного больше времени, чтобы разобраться в своей ситуации.

Вы можете обнаружить, что вы нетерпеливы, но если вы сосредоточитесь на любви, которую вы испытываете к своему другу, вы почувствуете смелость, необходимую для того, чтобы подождать еще один день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Никто не идеален, даже если он пытается им быть. Вам не обязательно быть сильным для всех или даже для себя все время.

Иногда вам нужно позволить себе быть уязвимым и позволить людям помочь вам в трудную минуту. Ты тоже человек.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Вам не нужно прятаться от правды. Вы видите это не просто так.

Ваша способность ясно видеть вещи — это то, что вам нужно больше всего в жизни.

Сделайте шаг в свою веру, и пусть день будет руководиться вашей уверенностью.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Императрица, перевернутая.

Иногда вам нужно быть немного более настойчивым, когда вы чувствуете страх.

Возможно, вам не захочется снова возвращаться на ринг, чтобы бороться за то, во что вы верите, но это именно тот момент, когда вам нужно сделать что-то страшное.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Звезда.

Иметь веру. Ваши духовные наставники будут рядом с вами на каждом этапе пути.

Даже когда вы меньше всего ожидаете чуда, вы обнаружите, что оно происходит в самой невероятной ситуации.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Мир

Не сдавайся. Вы усердно работаете, чтобы достичь своей цели.

Вы были настойчивы в своих усилиях, чего вы, возможно, не делали в прошлом.

Итак, теперь вы увидите результаты, которых не получали раньше.

Разница не в удаче, а в вас и вашей решимости довести дело до конца.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Башня.

Освободитесь от необходимости иметь полный контроль.

Всегда найдутся вещи, которые вам хотелось бы, чтобы дела пошли лучше. Жизнь беспорядочна. Всякое случается.

Даже если бы вы могли предсказать каждый наихудший сценарий, вы не смогли бы сделать так, чтобы все произошло без сбоев.

Есть вещи, которые удерживают вас там, где вы есть, по какой-то причине. Интересно узнать, что это такое.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Умеренность.

Вам не нужно вносить дополнительные изменения прямо сейчас.

Многие вещи произошли сами по себе, без необходимости добавлять еще один предмет в вашу тарелку.

Управляйте тем, что у вас есть сейчас. Завершите начатое, и тогда у вас будет свобода сделать все остальное.

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