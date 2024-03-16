Приготовив этот оригинальный рулет с крабовыми палочками, можно удивить и родных, и гостей.

Крабовый рулет прекрасно дополнит праздничный стол и может стать альтернативой такому популярному блюду, как крабовый салат.

«Крабовый рулет к праздничному столу. Очень нежный, напоминает суши…», - рассказала об этом блюде фудблогерка и автор страницы с рецептами в Инстаграм «Anny cooking».

Ингредиенты требуются следующие: 5 сырых яиц, 2 ст.л. сметаны, соль, 200 г крабовых палочек, 100 г крем-сыра, 1 огурец.

Подготавливая этот крабовый рулет, для начала необходимо застилить форму 30*40 см силиконизированным пергаментом. Затем соединяем яйца, сметану, соль.

Выливаем смесь на пергамент и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах – 15 минут.

Крабовые палочки разбираем на волокна и соединяем с крем-сыром.

Яичный корж необходимо охладить, смазать начинкой, выложить внутрь огурец и завернуть в рулет. Крабовому рулету следует дать постоять около одного часа.

«Будет еще очень вкусно, если перед подачей полить рулет густым терияком», – посоветовала фудблогер.

Такой рецепт крабового рулета очень понравился подписчикам кулинарной страницы:

«Интересный рецепт»,

«Как вкусно выглядит»,

«Это же можно и с авокадо и с икрой, и с красной рыбкой...бюджетные суши»,

«Очень классный рецепт, храню на праздники» .

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