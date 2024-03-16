Крабовый рулет прекрасно дополнит праздничный стол и может стать альтернативой такому популярному блюду, как крабовый салат.
«Крабовый рулет к праздничному столу. Очень нежный, напоминает суши…», - рассказала об этом блюде фудблогерка и автор страницы с рецептами в Инстаграм «Anny cooking».
Ингредиенты требуются следующие: 5 сырых яиц, 2 ст.л. сметаны, соль, 200 г крабовых палочек, 100 г крем-сыра, 1 огурец.
Подготавливая этот крабовый рулет, для начала необходимо застилить форму 30*40 см силиконизированным пергаментом. Затем соединяем яйца, сметану, соль.
Выливаем смесь на пергамент и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах – 15 минут.
Крабовые палочки разбираем на волокна и соединяем с крем-сыром.
Яичный корж необходимо охладить, смазать начинкой, выложить внутрь огурец и завернуть в рулет. Крабовому рулету следует дать постоять около одного часа.
«Будет еще очень вкусно, если перед подачей полить рулет густым терияком», – посоветовала фудблогер.
Такой рецепт крабового рулета очень понравился подписчикам кулинарной страницы:
«Интересный рецепт»,
«Как вкусно выглядит»,
«Это же можно и с авокадо и с икрой, и с красной рыбкой...бюджетные суши»,
«Очень классный рецепт, храню на праздники» .
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