Эта замечательная закуска с крабовыми палочками прекрасно дополнит праздничный стол и станет вкусной альтернативой крабовому салату.

А готовить этот рулет с крабовыми палочками так же просто и быстро, пишет Politetka.net.

Рецептом вкусной закуски поделилась участница «Мастер Шеф 12» Мирослава Пекарюк.

Для крабового рулета понадобятся следующие продукты: крабовые палочки – 1 упаковка, плавленый сыр (мягкий) – 2 упаковки, яйца – 2 шт, сметана – 1 ч.л., 1 зубчик чеснока, укроп, соль и перец.

Способ приготовления крабового рулета следующий: яйца отвариваем и отделяем желтки от белков.

Плавленый сыр необходимо размять вилкой до однородной консистенции. Туда же добавляем натертый чеснок и желтки – перемешиваем.

Рецепт крабового рулета.

Следующий шаг – белки натираем на мелкой терке, добавляем к ним сметану, нарезанный укроп, соль, перец. Снова перемешиваем.

"Пищевую пленку складываем в несколько слоев и застилаем ею тарелку, на которой будем формировать наш рулет", - рассказала Пекарюк, показывая ход приготовления крабового рулета.

Рецепт крабового рулета.

Крабовые палочки следует порвать на волокна, выложить их плотным слоем на тарелку, слегка прижать ложкой. Следующим слоем выкладываем сыр, затем белки.

Сформировав рулет, заматываем его в пищевую пленку и ставим в холодильник на два часа.

Рецепт крабового рулета.

Перед подачей на стол крабовый рулет следует порезать на порционные кусочки. Также Мирослава Пекарюк предлагает подавать крабовый рулет на кусочках черного хлеба.

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