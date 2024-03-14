Судья "Мастер Шеф" и известный ресторатор Эктор Хименес-Браво очень любит питательные, легкие в приготовлении и быстрые завтраки.

Один из самых любимых видов завтрака у судьи «Мастер Шеф» это омлет. Эктор Хименес-Браво знает множество вариантов, как приготовить омлет еще вкуснее и нежнее, чем обычный.

Судья «Мастер Шеф» экспериментирует с начинками, но всегда предпочитает полезные продукты.

На днях Эктор-Хименес Браво показал на своей странице в Инстаграм, как приготовить на завтрак омлет с крем-сыром, листьями салата и красной рыбой.

Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее.

Сначала судья «Мастер Шеф» вылил взбитые яйца на сковороду.

«Делаю свой фирменный омлет», – рассказал Хименес-Браво, готовя завтрак.

Вылив яйца, судья «Мастер Шеф» накрыл сковороду крышкой.

Затем на омлет Эктор Хименес-Браво выложил крем-сыр и добавил листья салата.

Завернув омлет, ресторатор выложил кусочки красной рыбы. А уже на тарелке Эктор Хименес-Браво украсил свой фирменный омлет на завтрак зеленью.

Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее.

Эктор Хименес-Браво также любит завтракать омлетом в тортилье.

Омлет – это калорийное и простое в приготовлении блюдо способное насыщать надолго. В первую очередь, омлет – это белковый продукт, способствующий наращиванию мышечной ткани. Поэтому это блюдо популярно в питании спортсменов и людей, которые переносят значительные физические нагрузки.

Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее.

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