Один из самых любимых видов завтрака у судьи «Мастер Шеф» это омлет. Эктор Хименес-Браво знает множество вариантов, как приготовить омлет еще вкуснее и нежнее, чем обычный.
Судья «Мастер Шеф» экспериментирует с начинками, но всегда предпочитает полезные продукты.
На днях Эктор-Хименес Браво показал на своей странице в Инстаграм, как приготовить на завтрак омлет с крем-сыром, листьями салата и красной рыбой.
Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее.
Сначала судья «Мастер Шеф» вылил взбитые яйца на сковороду.
«Делаю свой фирменный омлет», – рассказал Хименес-Браво, готовя завтрак.
Вылив яйца, судья «Мастер Шеф» накрыл сковороду крышкой.
Затем на омлет Эктор Хименес-Браво выложил крем-сыр и добавил листья салата.
Завернув омлет, ресторатор выложил кусочки красной рыбы. А уже на тарелке Эктор Хименес-Браво украсил свой фирменный омлет на завтрак зеленью.
Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее.
Эктор Хименес-Браво также любит завтракать омлетом в тортилье.
Омлет – это калорийное и простое в приготовлении блюдо способное насыщать надолго. В первую очередь, омлет – это белковый продукт, способствующий наращиванию мышечной ткани. Поэтому это блюдо популярно в питании спортсменов и людей, которые переносят значительные физические нагрузки.
Как быстро приготовить омлет на завтрак еще вкуснее.
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