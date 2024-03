Эксперты дали несколько советов о том, как проверить подержанный iPhone перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получите качественное устройство.

Физический осмотр:

Конечно же, проверьте внешний вид телефона на наличие повреждений, царапин и дефектов.

Обратите внимание на края телефона и на то, как стекло прилегает к экрану.

Проверьте винты на нижнем крае, поскольку отсутствие винтов может указывать на то, что телефон был отремонтирован.

Проверка функциональности:

Потрясите телефон возле уха, чтобы прислушаться к необычным звукам. Затем проверьте функции Touch и Face ID, а также сделайте снимок экрана и перезагрузите телефон.

Обязательно проверьте динамики, включив музыку, позвонив и используя громкоговоритель.

Подключите наушники через шнур и Bluetooth.

Сделайте фотографии и видео, чтобы проверить переднюю и заднюю камеры.

Доступ к сети:

Изначально вставьте SIM-карту, чтобы проверить подключение к сети. Затем проверьте службы определения местоположения, добавив в Latitude еще одно устройство, если это возможно.

Очень важно проверить разъем для зарядки и возможность бесконтактной зарядки. Подключите телефон к аккумулятору и убедитесь, что он заряжается правильно. Также проверьте вибрацию, фонарик и вспышку.

Проверка программного обеспечения:

Немаловажно сделать проверку настроек аккумулятора на предмет максимальной емкости и износа, объем памяти, модель и серийный номер в настройках и убедитесь, что они соответствуют тому, что указано на коробке.

Ищите на устройстве надпись "iPhone, Designed by Apple in California. Assembled in China".

Проверка брендинга:

Обязательно проверьте расположение логотипа Apple, поскольку оно различается в зависимости от модели iPhone.

