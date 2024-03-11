Мобильные телефоны во многом упростили нашу жизнь, мгновенно соединяя нас с людьми со всего мира.

Однако, бывают моменты, когда с вашим мобильным телефоном что-то идет не так.

Пожалуй, самая раздражающая проблема — это сбой вызова. Мало что может заставить вас хотеть выбросить телефон, чем постоянные прерывания разговора.

Названы распространённые причины постоянных обрывов вызовов в телефоне.

Когда вы поймете, почему у вас возникают проблемы с сбросом вызовов, найти правильное решение будет проще.

Вот некоторые распространенные виновники обрывов вызовов в телефоне:

Слабый уровень сигнала.

Слабый сигнал — одна из наиболее частых причин обрыва вызовов и связи. Как вы, наверное, догадались, нахождение ближе к вышке сотовой связи обычно означает более сильный сигнал. Естественно, верно и обратное: чем дальше вы находитесь от вышки сотовой связи, тем слабее становится сигнал и тем больше проблем с сигналом вы испытываете.

Расстояние от вышки сотовой связи — не единственное, что может стать причиной слабого сигнала. Препятствия, такие как металл, бетон, деревья, горы и холмы, могут вызвать проблемы, находитесь ли вы в городе или за городом. Кроме того, суровые погодные условия, такие как сильный дождь, гроза, град, туман или снег, могут мешать сигналу вашего мобильного телефона.

Подумайте об усилителе сигнала, если вы живете или работаете в районе с постоянно слабым сигналом, или используете вызовы по Wi-Fi или голосовую связь по интернет-протоколу, чтобы в крайнем случае обойти проблемы с сетью. Вы также можете сбросить настройки сети на iPhone и Android, чтобы обновить сетевое подключение.

2. Перегрузка сети

Мобильные сети могут обрабатывать только определенный объем трафика, прежде чем скорость начнет замедляться. Перегрузка сети в определенное время дня нередко влияет на работу сотовой связи, особенно в густонаселенных районах. Поскольку сети с трудом справляются с большим объемом вызовов, у вас могут возникнуть проблемы с подключением к Интернету, такие как снижение скорости Интернета и перебои в работе сотовой связи.

3. Нарушение передачи обслуживания

В мобильной сети передача обслуживания происходит, когда вызов передается от одной вышки сотовой связи к другой во время вашего движения. Если все пройдет гладко, как запланировано, передача обслуживания должна пройти совершенно незаметно для пользователей мобильных телефонов. Однако сбои в процессе передачи обслуживания могут привести к прерыванию и сбросу вызовов.

4. Программные ошибки или сбои

Сброс вызовов может произойти из-за устаревшего программного обеспечения на вашем мобильном устройстве. Это устаревшее программное обеспечение может содержать ошибки или быть несовместимым с недавними обновлениями сети, что приводит к сбрасыванию вызовов.

Регулярное выполнение рекомендуемых обновлений программного обеспечения для операционной системы и приложений вашего устройства обеспечивает совместимость с новейшими сетевыми технологиями и может помочь свести к минимуму сбои и обрывы вызовов.

5. Аппаратная неисправность.

Проблемы с аппаратным обеспечением вашего телефона могут привести к сбрасыванию вызовов. Это может включать проблемы с антенной телефона, процессором, аккумулятором, радио или SIM-картой.

6. Помехи

Различные типы помех , например, другие электронные устройства или даже другие сотовые сети, могут повлиять на качество звонка и привести к его прерыванию.

Например, использование телефона в зоне, где находится множество других электронных устройств (маршрутизаторы, микроволновые печи, устройства Bluetooth и другие телефоны), например, в загруженном офисе или на переполненном стадионе, иногда может вызывать помехи и приводить к сбою вызова.

7. Ошибка пользователя

Иногда сбрасывание вызовов происходит просто тогда, когда пользователь случайно нажимает кнопку «завершить вызов» или совершает другую ошибку, например, включает режим полета , забывает зарядить свой телефон или неправильно настраивает функцию переадресации вызовов. Все совершают ошибки, и иногда именно это является причиной прерванного вызова.

8. Отказ сервера

Проблемы на стороне оператора связи, такие как сбои в работе сервера, также могут привести к сбросу вызовов. Когда сервер оператора беспроводной связи не работает, это может привести к нарушению работы сети, что приведет к увеличению количества пропущенных вызовов.

9. Проблемы с вашей SIM-картой

Иногда ваша SIM-карта может быть причиной прерывания вызовов. Если срок действия вашей SIM-карты истек или она повреждена , это может повлиять на возможность подключения вашего телефона к сети. Проверка того, что ваша SIM-карта находится в хорошем состоянии и обновлена, может помочь предотвратить эту проблему.

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