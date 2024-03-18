В марте цены на некоторые овощи крупных украинских супермаркетов упали, сделав их пригодными для карманов. Согласно Минфину , наблюдается снижение цен на картофель, свеклу и особенно морковь. Цены на эти овощи меняются несколько месяцев.

Цены на эти овощи упали почти на одинаковую сумму примерно на две гривны за килограмм. Средняя цена на свеклу в супермаркетах сейчас составляет 16,56 грн по сравнению со старой ценой 18,33 грн, что указывает на снижение на 1,77 грн за последний месяц.

Относительно картофеля она также подешевела на 1,13 грн за килограмм, с 26,01 грн до 24,88 грн за месяц.

Молодой картофель также стал меньше в цене, стоимость снизилась на 1,43 грн за килограмм, с 28,01 грн до 27,58 грн.

По моркови стоимость этого овоща в супермаркетах составляет в среднем 11,38 грн за килограмм, что на 2,54 грн дешевле по сравнению с прошлым месяцем, когда она стоила 13,92 грн.

Ранее Politeka также писала о понижении цен на еще один популярный овощ в украинских магазинах. Речь идет о тепличном огурце. В настоящее время украинские тепличные хозяйства предлагают огурцы по ценам от 85 до 130 гривен за килограмм, что в среднем на 15% ниже, чем на конец предыдущей недели. Специалисты объясняют падение цен благоприятной погодой.

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