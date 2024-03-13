Удалите остатки наклеек из пластика, стекла и т.п. с помощью уже имеющихся у вас дома продуктов.

Следуйте этим советам, чтобы узнать, как удалить остатки наклеек из стекла, пластика, дерева и одежды с помощью имеющихся у вас дома средств.

Как удалить остатки наклейки

Удалите как можно больше остатков наклейки. Кончиками пальцев скатайте липкий клей в шарики и отрывайте их. Затем выполните любой из следующих методов.

Пластиковый скребок Чтобы удалить остатки наклеек, используйте пластиковый скребок, например край старой подарочной карты или лезвие пластикового ножа, чтобы безопасно соскоблить клей, не царапая поверхность предмета. Это хорошо работает для удаления остатков наклеек из пластиковых или стеклянных поверхностей. Горячая вода Капните несколько капель средства для мытья посуды в раковину или емкость, наполненную горячей водой, и окуните предмет (если это возможно) в воду, пока остатки не размягчатся. Соскребите мусор пластиковым скребком или пальцами. Болельщик Использование фена – один из лучших способов удаления остатков наклейки. Направьте фен на остатки наклейки, включите и дайте горячему воздуху ослабить клей. Соскобы, чтобы удалить. Растирание спиртом или водкой Спирт является эффективным растворителем, безопасным для большинства пластиковых, деревянных и стеклянных поверхностей. Хорошей заменой является водка. Смочите бумажное полотенце или чистую ткань спиртом и потрите остатки, чтобы удалить их. Для стойких наклеек положите на место ткань, смоченную спиртом, и оставьте на несколько минут, чтобы размягчить остатки. Используйте ткань, чтобы потереть то, что осталось. Арахисовое масло Нанесите арахисовое масло на деревянные, стеклянные или пластиковые поверхности, промокнув его на месте и дав постоять, пока остатки наклейки не размягчатся. Используйте чистую ткань, чтобы удалить арахисовое масло и остатки.

Источник: bhg

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